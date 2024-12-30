Співчуття Папи з приводу смерті Джиммі Картера

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Франциск склав співчуття з приводу смерті 39-го Президента США.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Папа Франциск зі смутком довідався про смерть колишнього президента Джиммі Картера та складає свої щирі співчуття. Про це йдеться у телеграмі, яку від імені Святішого Отця надіслав кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, з приводу смерті колишнього президента Сполучених Штатів Америки, серце якого перестало битися 29 грудня 2024 року на 101 році життя.

«Згадуючи про рішучі зусилля Президента Картера, мотивовані глибокою християнською вірою, у справі примирення та миру між народами, захисту прав людини та добробуту вбогих і потребуючих, Святіший Отець ввіряє його нескінченній благодаті Всемогутнього Бога та молиться за втіху для всіх тих, хто оплакує його відхід у вічність», – зазначається у телеграмі.