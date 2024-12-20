Телефонна розмова Папи з Джо Байденом

Відбулася телефонна розмова між Папою Франциском і Президентом США, який завершує свій мандат, щодо різних актуальних питань, починаючи з зусиль на підтримку миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio - Ватикан

Перед завершенням свого президентського терміну в січні, ввечері 19 грудня 2024 р. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Папою Франциском. З главою держави, який закінчує свій мандат і з яким за останні роки відбулося багато контактів і зустрічей, Святіший Отець обговорив «зусилля, спрямовані на сприяння миру в світі під час різдвяних свят». Про цю розмову стало відомо з повідомлення Білого дому, в якому говориться, що президент Байден «подякував Папі за його постійні зусилля, спрямовані на полегшення страждань у світі, в тому числі за його зусилля на підтримку прав людини і захист релігійних свобод».

Президент, підкреслюється в повідомленні, «також люб'язно прийняв запрошення Його Святості Папи Франциска відвідати Ватикан наступного місяця». У пізнішій заяві Білого дому повідомляється, що президент, який залишає посаду, відвідає Рим з 9 по 12 січня 2025 року, щоб особисто зустрітися з Папою Римським та з італійськими високопосадовцями. Зустріч у Ватикані запланована на 10 січня.

Занепокоєння Папи долею засуджених до страти

Однією з тем, що особливо лежить на серці Папі, є доля людей, які в США перебувають в очікування виконання смертного вироку. Після молитви «Ангел Господній» у неділю, 8 грудня, він звернувся із закликом до молитви, щоб «їхнє покарання було змінене». «Згадаймо про цих братів і сестер і просімо Господа благодаті врятувати їх від смерті», – сказав він.

За словами Папи слідував негайний заклик Конференції католицьких єпископів США до всіх католиків країни просити президента Байдена, який залишає свій пост, замінити смертні вироки на довічне ув'язнення сорока особам, які в даний час чекають на смертну кару у федеральних в'язницях. Ще раніше Католицька мобілізаційна мережа (CMN), національна католицька організація, яка виступає за скасування смертної кари в США, розпочала кампанію за пом'якшення вироку для цих засуджених.