Папа: покликання Риму – приймати всіх, щоб всі могли розпізнати себе дітьми Бога

Дякуючи за рік, що минув, який у Римі був позначений підготовчими роботами перед Ювілеєм, Папа Франциск заохотив розпізнавати справжній сенс зовнішнього приготування, яке служить для відкриття універсального покликання Вічного Міста.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Це час подяки, і ми маємо радість переживати його, вшановуючи Пресвяту Божу Матір. Вона, Яка зберігає таємницю Ісуса у своєму серці, вчить і нас відчитувати знаки часу у світлі цієї таємниці», – цими словами Папа Франциск розпочав свою проповідь під час молитви вечірні, яку він очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані 31 грудня 2024 р., напередодні урочистості Пресвятої Богородиці Марії. Оскільки це також останній день календарного року, богослужіння мало подячний характер і завершилося подячною піснею «Тебе, Бога, хвалимо».

Покликання Риму

Як звичайно, проповідь Єпископа Риму в цей день була звернена до його дієцезії. Святіший Отець зазначив, що цей рік був вимогливим для міста, яке готувалося до Ювілею. Цей вечір, за його словами, є нагодою для того, щоб замислитися над сенсом всього цього, що вказує на «питоме покликання Риму, його вселенське покликання». «Це покликання, – сказав він, – можна висловити наступним чином: Рим покликаний приймати всіх, щоби всі могли визнати себе Божими дітьми та братами й сестрами між собою». З цього випливає вдячність за те, що Бог дав змогу багато трудитися саме в світлі цього великого сенсу, яким є «надія братерства».

Паломництво братерства

Папа зауважив, що гасло Святого Року «Паломники надії» багате різними значеннями, відповідно до різних можливих перспектив, що відповідають різним «дорогам» паломництва. Й однією з таких доріг, на яку слід ступити, є братерство. «Й приємно думати про те, що наше місто протягом минулих місяців було будівельним майданчиком саме з цією метою», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що місто готувалося приймати всіх людей, католиків і некатоликів, християн і визнавців інших релігій, як шукачів істини, свободи, справедливості та миру, як паломників надії та братерства.

Діти Отця та брати й сестри між собою в Ісусі

Але чи така перспектива має підвалини? Відповідаючи на це запитання, Папа Франциск зазначив, що відповідь нам дає Пресвята Богородиця Марія, показуючи нам Ісуса. «Надія на братерський світ – це не ідеологія, не економічна система, не технологічний прогрес. Надія на братерський світ – це Він, втілений Син, посланий Отцем, щоб ми всі стали тими, ким ми є, тобто дітьми Небесного Отця, а отже, братами і сестрами між собою», – сказав він, нагадуючи про важливість отого «вирішального будівельного майданчика», яким є праця над собою, дозволяючи Богові перемінювати в нас те, що не відповідає гідності Його дітей.