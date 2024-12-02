Програма богослужінь Папи Франциска на різдвяний період

Бюро Папських літургійних богослужінь опублікувало програму богослужінь, які Папа Франциск очолить у Ватикані протягом різдвяного періоду.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Цьогорічне відзначення Христового Різдва збігається з початком Ювілейного року, тема якого «Паломники надії». Святий Рік розпочнеться відкриттям Святих Дверей базиліки Святого Петра у Ватикані, відповідний обряд Папа Франциск здійснить у вівторок, 24 грудня 2024 р., о 19:00 римського часу. Після цього він очолить в базиліці нічну різдвяну Святу Месу. Інформацію про це знаходимо в програмі богослужінь на цей період, яку нещодавно поширило Бюро Папських літургійних богослужінь.

У сам день Різдва, 25 грудня, Папа Франциск опівдні звернеться з лоджії базиліки Святого Петра з різдвяним посланням та уділить урочисте благословення «Urbi et Orbi».

Наступного дня, 26 грудня, в день свята первомученика Стефана, Святіший Отець завітає до римської вʼязниці «Ребіббія», де о 9:00 відчинить Святі Двері та очолить Святу Месу.

Ввечері, 31 грудня, Папа Франциск очолить в базиліці Святого Петра у Ватикані вечірню з нагоди урочистості Пресвятої Богородиці Марії, яка завершиться подячною молитвою «Te Deum» за прожитий рік. Початок богослужіння о 17:00. Наступного дня, 1 січня, коли також відзначатиметься LVIII Всесвітній день миру, Святіший Отець о 10:00 очолить у цій же базиліці Святу Месу.

У понеділок, 6 січня, в урочистість Богоявлення, Папа Франциск очолить Святу Месу в базиліці Святого Петра, а наступної неділі, 12 січня, в свято Господнього Хрещення, очолить Євхаристійне богослужіння в Сикстинській каплиці Апостольського палацу, під час якого охрестить немовлят.