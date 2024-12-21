Папа ватиканським працівникам: зростати разом та бути близьким до Бога

Складаючи різдвяні побажання для працівників Ватикану та Святого Престолу, Святіший Отець заохотив цінувати значення сім’ї, поширюючи завдяки щоденній праці Боже Царство.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 21 грудня 2024 р., Папа Франциск зустрівся із ватиканськими працівниками та працівниками Вікаріату Римської дієцезії, які, разом зі своїми сім’ями, зібралися в залі Павла VI, щоб обмінятися привітаннями з нагоди Христового Різдва. У своєму звернені Святіший Отець роздумував над двома цінностями: працею та сім’єю.

Краса творити щось добре для інших

Насамперед Папа відзначив вагомість праці всіх ватиканських працівників, де виникає відчуття, що людина перебуває у великому бджолиному вулику. «Сьогодні ви перебуваєте в святковій атмосфері, з радістю свята в серці, з радістю усмішок. З іншого боку, решту року життя є більш буденним, воно не є святом, воно є безперервною працею, але завжди з усмішкою в серці. Зрештою, це два різні обличчя однієї і тієї ж краси: того, хто будує разом з іншими і для інших щось добре для всіх», – зауважив Святіший Отець. Він навів приклад Ісуса, Який «з любові до нас смиренно став учнем теслі в школі Йосифа», та закликав присутніх, завдяки своїй щоденній праці, вести все людство до Христа і поширювати Його Царство.

Цінність спільної молитви

Звернувши увагу на присутніх в залі дітей, Папа вказав на важливість сім’ї для життя Церкви, яка є першою спільнотою, «у якій з дитинства зустрічаємо віру, Слово Боже і Святі Тайни» та у якій ми вчимося «піклуватися один про одного і зростати в любові». Він закликав всіх членів родин перебувати в близькості одні з одними і з Богом, також і завдяки спільній молитві, навчаючи дітей молитися, «бо без молитви неможливо ступати вперед, також як сім'я».

«В ці дні я пропоную вам знайти кілька хвилин, щоб зібратися разом навколо вертепу, подякувати Богові за Його дари, попросити Його про допомогу на майбутнє і відновити свою любов один до одного перед Дитятком Ісусом», – заохотив Святіший Отець.