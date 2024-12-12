Папа: роззброїти серця, щоб досягти мир через справедливість і надію

У Ватикані опубліковано Послання Папи на Всесвітній день миру 2025 року, який відзначатиметься 1 січня на тему «Прости нам провини наші, даруй нам твій мир».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Isabella Piro – Ватикан

«Нехай же 2025 рік буде роком, в якому зростає мир!» – таке побажання знаходимо в посланні, яке Папа Франциск пропонує на 58-й Всесвітній День Миру, що відзначатиметься 1 січня, на початку нового року, який цього року є Святим Роком Ювілею. Святіший Отець закликає до пошуків миру, «справжнього та тривалого», такого, що виходить за межі договірних клаузул чи людських компромісів, такого, якого Бог дарує обеззброєним серцям, які не роблять розрахунків, які не зосереджуються на егоїзмі та зневірі, щоб з надією дивитись у майбутнє.

Культурні зміни про логіки експлуатації

«Прости нам провини наші, даруй нам твій мир», – такою є тема послання. Таким чином, слова молитви «Отче наш» стають основою і стимулом для того, щоб ініціювати культурні зміни, в яких стосунки з іншими більше не будуть керуватися «логікою визиску», де сильніший переважає над слабшим. У «взаємопов'язаному глобальному селі», яким є сьогоднішній світ, за словами Святішого Отця, необхідно прислухатися до крику бідних і землі, до крику «людства, що перебуває під загрозою», адже «жодна людина не приходить у світ, щоб бути гнобленою», але «ми народжуємося для того, щоб бути вільними згідно з Господньою волею».

Нагадавши про «структури гріха», на які в минулому вже вказував святий Іван Павло ІІ, і які сьогодні консолідуються і підтримуються «широким спільництвом», Папа засуджує «всі види нерівності», які гнітять планету: «Я маю на увазі, зокрема, всі види нерівності, нелюдське поводження з мігрантами, погіршення стану довкілля, плутанину, свідомо породжену дезінформацією, відмову від будь-якого діалогу, а також значне фінансування військової промисловості. Все це фактори реальної загрози існуванню всього людства».

Розбити кайдани несправедливості, щоб відкритися на надію

Ми всі є відповідальними, наполягає Єпископ Риму, і всі ми покликані «розбивати кайдани несправедливості, щоб звіщати Божу справедливість» та ініціювати ті культурні та структурні зміни, які дозволять нам визнати, що ми є не лише «боржниками» Господа та Його дарів, але також «необхідними один одному, згідно з логікою спільної та диверсифікованої відповідальності». Лише коли дозволимо, щоб ці зміни «торкнулися наших сердець», Ювілейний рік «зможе знову відкрити дорогу надії» для кожного з нас. «Надія надмірно щедра, – читаємо в посланні, – позбавлена розрахунків, вона не заглядає в кишені боржників, не переймається власною вигодою, а має лише одну мету: підняти тих, хто впав, перев'язати розбиті серця, визволити з будь-яких форм рабства».

Три можливі жести

Отже, Папа пропонує три «можливі дії» на 2025 рік: перша стосується тих «двох сторін однієї медалі», якими є зовнішній борг та екологічний борг, що живлять логіку, яка призводить до того, що найбагатші країни без розбору експлуатують «людські та природні» ресурси найбідніших країн, «щоб задовольнити потреби своїх власних ринків». «Я закликаю міжнародне співтовариство вжити заходів для прощення зовнішнього боргу, визнавши існування екологічного боргу між Північчю і Півднем світу. Це заклик до солідарності, але перш за все до справедливості», – підкреслює він, зауважуючи, що для того, щоб це не обмежилося «окремим актом благодійності», необхідно розробити «нову фінансову архітектуру».

Другою дією є «рішуче зобов'язання сприяти пошані до гідності людської особи, від зачаття до природної смерті». А для плекання культури життя Папа вказує на конкретний жест: «Я маю на увазі, – пише він, – скасування смертної кари в усіх країнах. Ця міра, насправді, крім того, що порушує недоторканність життя, знищує будь-яку людську надію на прощення та відновлення».

Врешті, щоб «будувати нові шляхи миру» в «цей час, позначений війнами», Папа Франциск, слідом за Павлом VI і Бенедиктом XVI, закликає переосмислити фінансові інвестиції. «Використаймо принаймні якийсь фіксований відсоток грошей, витрачених на озброєння, для створення Всесвітнього фонду, який остаточно ліквідує голод і сприятиме в найбідніших країнах освітній діяльності та діяльності, спрямованій на сприяння сталому розвитку та боротьбі з наслідками зміни клімату», – читаємо в посланні.

Роззброєне серце, щоб чути волання вбогих

Хто здійснює ці три жести, за словами Папи, побачить наближення до мети «довгожданого» миру, адже він «не приходить просто із закінченням війни, але з початком нового світу, світу, в якому ми відкриваємо себе іншими, більш згуртованими та більш братами та сестрами». Послання завершується молитвою про те, щоб Господь дарував свій мир кожній людині доброї волі, «тим, хто дозволяє роззброїти свої серця, тим, хто з надією хоче простити своїм братам і сестрам їхні борги, тим, хто безстрашно визнає, що є Його боржником, тим, хто не залишається глухим до крику найубогіших».