Папа: ми відповідальні перед лицем фізичного голоду та голоду гідності людини

У посланні, надісланому через Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна, учасникам другого Національного Євхаристійного конгресу в Руанді Папа Франциск заохочує бути видимими знаками надії для ближніх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Пресвята Євхаристія – це засіб, що ставати місіонерами братерства та видимими знаками надії, як також нагадування про нашу відповідальність перед обличчям різних форм голоду, як фізичного, так і голоду за свободою та гідністю, миру та любові. Нагадування про це знаходимо у посланні, яке кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи Франциска учасникам заходів, які відбувалися в Руанді від 4 до 8 грудня 2024 р. в рамках другого Національного Євхаристійного конгресу. Святіший Отець, як зазначається у зверненні, єднається із радістю та вдячністю всіх християн африканської країни.

Тема конгресу «Зосередьмо свій погляд на Ісусі в таїнстві Євхаристії: джерелі надії, братерства та миру» спонукає до роздумів про Причастя, яке є «центром усього християнського життя» та відчутним знаком «Христової любові до людства». Життя в ньому, за словами Папи Франциска, «заохочує нас дарувати себе іншим», трудячись разом над тим, «щоб будувати цивілізацію любові».

З огляду на Ювілей та на 125-ту річницю євангелізації Руанди, Святіший Отець запрошує вірних розпочати наново від «Христа, хліба життя», закликаючи виявляти солідарність з «кожним, хто перебуває у вразливому становищі». Ми повинні «бути відчутними знаками надії», заохочує він, покликаючись на буллу проголошення Святого Року Spes non confundit. Євхаристія, додає Папа, нагалуж нам про спільну відповідальність перед фізичними та духовними потребами людства, спонукаючи до «надії на Триєдиного Бога», стосункова природа Якого заохочує на жити в спільноті, а не в ізоляції, розбиваючи бар'єри «раси, мови чи культурної приналежності».