Папа: звіщати Євангеліє надії в унісон

Приймаючи на аудієнції у Ватикані Делегацію Ромської Баптистської Місії в Італії, Святіший Отець запрошує до братерської співпраці, зазначаючи, що вона є першим інструментом євангелізації.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 12 грудня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Делегацію Ромської Баптистської Місії в Італії. Святіший Отець вручив присутнім заздалегідь приготований текст привітання, вітаючи їх «як дітей одного Отця і братів у Христі, чиїми ранами ми зцілилися; і як супутників у паломництві віри, милосердя й надії». Папа передає братнє вітання всім представникам ромського народу і тим, кому вони щодня служать та висловлює побажання, щоб «це привітання відновило нашу спільну впевненість у тому, що ніщо і ніхто ніколи не зможе відлучити нас від Божої любові». «Нехай ця впевненість зробить нас надійними свідками через діяльне милосердя, через спільний досвід молитви та служіння», – зазначає Папа, побажавши, щоб «Святий Дух оживляв нас і зміцнював в нас відвагу та радість звіщати Євангеліє надії в унісон, особливо ромським спільнотам».

Єдність дій наближає до єдності віри

Єпископ Риму вказує на те, що «братерська співпраця між християнами сама по собі є знаком, свідченням, першим інструментом євангелізації для блага всіх. І, в таємничий спосіб, єдність дій, натхненна Євангелієм, наближає нас до повної єдності віри, через взаємне пізнання та пошану».

Наближаючись до святкування Христового Різдва, Святіший Отець висловлює побажання, щоб «наше спільне земне паломництво буде позначене словами псалмоспівця: «Надійся на Господа, будь сильний, зміцни серце твоє і надійся на Господа» (Пс 27,14)».