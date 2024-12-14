Папа ввірив свою подорож на Корсику заступництву Богородиці

Відвідуючи базиліку Пресвятої Марії, Папа Франциск також привітався із волонтерами, які приготували різдвяне вертепне дійство.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вірний своєму звичаєві, також і перед 47-ю Апостольською подорожжю, одноденним візитом до Аяччо на Корсиці, щоб взяти участь у завершення конгресу про народну побожність Середземноморʼя, Папа Франциск здійснив прощу до базиліки Santa Maria Maggiore, щоб ввірити його заступництву Пресвятої Богородиці, помолившись перед чудотворною іконою Матері Божої Спасіння римського люду.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, Святіший Отець провів у тиші приватну молитву перед іконою. При виході з каплиці, де зберігається образ, він привітався із учасниками живого вертепу, організованого при базиліці, проказавши разом з ними молитву.

Різдво приносить радість

Промовляючи до учасників різдвяного дійства, Папа Франциск сказав, що вітає їх з радістю, бо Різдво завжди приносить нам радість. Воно приносить нам лагідність Дитятка та піклування Матері, а також приклад святого Йосифа, що трудився для забезпечення сім’ї. «Посланням Різдва завжди є родина: дитя, мама, тато… Це прекрасне послання, яке вчить нас багатьох прекрасних речей», – мовив Святіший Отець, дякуючи всім, хто долучився до здійснення цього проекту, склавши побажання благодатного та святого Різдва, й щоб у серцях усіх запанував мир. «Я якщо у чиємусь серці відсутній мир, – додав він, – пам’ятайте: Бог прощає все і Бог прощає завжди! Не бійтеся просити про Господнє прощення!».