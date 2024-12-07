Папа дипломатам: трудитись у служінні миру

Зустрічаючись із групою послів-нерезидентів при Святому Престолі, які вручили Святішому Отцеві вірчі грамоти, він вказав на поточні виклики для міжнародної дипломатії та необхідність взаємних зусиль в ім’я спільного блага.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 7 грудня 2024 р. Папа Франциск прийняв на аудієнції групу послів-нерезидентів при Святому Престолі, які вручили вірчі грамоти. Спільну зустріч з ним мали Надзвичайні та Повноважні посли Індії, Йорданії, Данії, Люксембургу, Демократичної Республіки Сан-Томе і Принсіпі, Руанди, Туркменістану, Алжиру, Бангладеш, Зімбабве та Кенії.

Формулювати довгострокові рішення

Святіший Отець зазначив, що сьогодні ми переживаємо критичний для міжнародної дипломатії час, позначений руйнівними наслідками змін клімату та збройними конфліктами, які завдають невимовних страждань багатьом людям, та приводять до важкої долі незліченних мігрантів і біженців, що покидають свої домівки в пошуках кращого майбутнього для своїх родин. «Ці проблеми не мають простого вирішення, і їх не можна вирішити зусиллями однієї країни або невеликої групи держав. Кожна країна повинна мати можливість висловити свою думку у вирішенні цих викликів міжнародного масштабу та формулюванні всеосяжних, довгострокових рішень», – сказав Папа, додаючи, що терпляча робота дипломатії у цьому контексті є надзвичайно важливою. За його словами, серед труднощів, поразок та збройних зіткнень, міжнародне співтовариство не може відмовитися від свого обов’язку шукати мир, сприяючи діалогу, примиренню, повазі до гідності й прав кожної людини і народу, а також до вимог міжнародного права. «Своєю присутністю на міжнародній арені Святий Престол, відповідно до своєї специфічної природи і місії, прагне сприяти такому діалогові в ім’я спільного блага, не переслідуючи політичних, комерційних чи військових цілей», – нагадав Святіший Отець.

Зміцнювати зв’язки співпраці

Папа зазначив, що Святий Престол прагне сприяти вирішенню конфліктів та інших питань, підкреслюючи їхній внутрішній етичний вимір. «Історія показала нам, що можна досягти значного прогресу у вирішенні, здавалося б, нерозв'язних ситуацій завдяки стриманим, терплячим і наполегливим дипломатичним зусиллям, натхненним взаємною повагою, доброю волею і моральними переконаннями», – зазначив він.

Говорячи про Ювілейний Рік, який зближається, Святіший Отець пригадав, шо головним його посланням є надія, а дипломатична діяльність може допомогти «посіяти насіння майбутнього надії для нашого втомленого війною світу». «В той час, коли Церква розпочинає паломництво відродженої надії на силу Воскреслого Христа, Який все творить (пор. Одкр 21,5), я заохочую членів дипломатичної спільноти, акредитованих при Святому Престолі, продовжувати відважно і творчо працювати задля зміцнення зв’язків дружби, співпраці та діалогу в служінні миру», – сказав наприкінці Папа.