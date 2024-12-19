Папа: жести солідарності слід чинити із радісним серцем

Приймаючи католиків в’єтнамського походження зі Сполучених Штатів Америки, які є активними в благодійності, Папа Франциск відзначив стійкість їхньої віри.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В четвер, 19 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані представників в’єтнамської діаспори в США, які займаються благодійністю та прибули до Риму з паломництвом. Вітаючи їх, Святіший Отець побажав, щоб період Ювілею, який ось-ось розпочнеться, став нагодою для всіх вірних, «пережити справжню та особисту зустріч з Господом Ісусом Христом, Якого ми повинні завжди та всюди звіщати всім як нашу надію».

«Ваші зусилля, спрямовані на підтримку місіонерської та благодійної діяльності Вселенської Церкви, є конкретним вираженням цього звіщення і допоможуть нести надію, народжену Євангелієм, численним нашим братам і сестрам у різних куточках світу», – сказав Папа, нагадуючи, що від Апостольських часів члени Христового Тіла підтримували одні одних. За його словами, солідарність з убогими є відповіддю на Господню заповідь, і як повчає святий Павло, «важливо, що ця допомога надавалася з радісним серцем». «Нехай же Господь дарує вам благодать завжди складати милостиню з радісним духом, і щоб ваші пожертви приносили плоди в житті ваших братів і сестер, які таким чином пізнають ніжну і співчутливу Христову любов», – побажав він.

Підсумовуючи, Святіший Отець також зазначив, що характерною рисою багатьох католиків, які з В’єтнаму мігрували в США, є «міцна віра, яку вони принесли з собою». «Я впевнений, що вона підтримує ваше прагнення допомагати християнським спільнотам у віддалених землях», – сказав він, побажавши, щоб це паломництво до Риму причинилося до оновлення у вірі та зміцнення в любові.