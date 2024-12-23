Папа: Ювілеї – цінні нагоди для роздумів і щоб почути голос Святого Духа
Напередодні Святого Року Папа Франциск нагадує в соціальних мережах про духовну цінність цього періоду.
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Вже завтра ввечері обрядом відкриття Святих Дверей базиліки Святого Петра у Ватикані, яке відбудеться перед початком нічної Святої Меси Різдва, Папа Франциск розпочне Святий Рік, черговий Ювілей, особливий період в житті Церкви, який він вирішив присвятити темі надії. Про значення цього часу він нагадав підписникам до девʼятимовного аккаунту Святішого Отця в соціальній мережі «X», звертаючи увагу на духовний вимір цього періоду, що є часом духовного відродження, прощення та суспільного визволення.
23 грудня 2024, 14:36