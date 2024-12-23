Папа: Ювілеї – цінні нагоди для роздумів і щоб почути голос Святого Духа

Напередодні Святого Року Папа Франциск нагадує в соціальних мережах про духовну цінність цього періоду.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ювілеї – це цінний час, щоб підбити підсумки нашого життя, як окремих людей, так і як спільноти. Це також нагода для роздумів, зосередження та слухання того, що Святий Дух говорить нам сьогодні (Одкр 2,7). #Ювілей2025»

Вже завтра ввечері обрядом відкриття Святих Дверей базиліки Святого Петра у Ватикані, яке відбудеться перед початком нічної Святої Меси Різдва, Папа Франциск розпочне Святий Рік, черговий Ювілей, особливий період в житті Церкви, який він вирішив присвятити темі надії. Про значення цього часу він нагадав підписникам до девʼятимовного аккаунту Святішого Отця в соціальній мережі «X», звертаючи увагу на духовний вимір цього періоду, що є часом духовного відродження, прощення та суспільного визволення.