Папа: сучасне рабство – це злочини проти людяності

У пості з нагоди Міжнародного дня за скасування рабства Папа Франциск наголошує на тому, що ми не можемо миритися з тим, що образ живого Бога стає предметом найогиднішої торгівлі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сучасне рабство – торгівля людьми, примусова праця, проституція, контрабанда органів – є злочином проти людства. Ми всі є відображенням Божого образу, і ми не можемо допустити, щоб образ живого Бога став об'єктом найогиднішої форми торгівлі».

Такий допис Папи Франциска з’явився у понеділок, 2 грудня 2024 р., на акаунті @Pontifex в соціальній мережі “Х”, з нагоди Міжнародного дня боротьби за скасування рабства. Цей день відзначається ООН на згадку про 2 грудня 1949 року, коли Генеральна Асамблея схвалила Конвенцію ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами.

У той час, як може здаватися, що поняття «рабство» є застарілим, ми не можемо забувати про сучасні форми рабства такі як трудова та сексуальна експлуатація, певні форми дитячої праці, лихо торгівлі людьми, тощо. У Католицькій Церкві Папа Франциск проголосив Всесвітній день молитви й роздумів проти торгівлі людьми, який відзначається 8 лютого, в день літургійного спомину святої Жозефіни Бакіти, суданської черниці, яка в дитинстві була рабинею. «Також і сьогодні багатьох братів і сестер обманюють фальшивими обіцянками, а потім піддають експлуатації та зловживанням. Об'єднаймося всі разом у боротьбі з жахливим глобальним явищем торгівлі людьми», – закликав Святіший Отець на початку лютого в контексті цьогорічного, вже десятого з черги, такого відзначення.