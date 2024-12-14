Папа артистам: світ і Церква потребують таланту та здатності дарувати себе

Приймаючи на аудієнції у Ватикані організаторів та артистів, що виступатимуть на традиційному Різдвяному концерті, Святіший Отець роздумував про мир і надію, заохотивши їх поширювати культуру примирення й братерства, якої сьогодні потребує світ.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У суботу, 14 грудня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані організаторів та артистів, що виступатимуть на традиційному Різдвяному концерті. Під час 32-го Різдвяного концерту, в якому візьмуть участь міжнародні артисти, прозвучать також найкращі твори переможців цьогорічного, вже четверного Різдвяного конкурсу, організованого у Ватикані для молодих виконавців. Запис концерту відбудеться 14 грудня, а його трансляція, як завжди, – у навечір’я Різдва 24 грудня. Під час трансляції концерту відбудеться благодійна збірка, зокрема на підтримку виховних структур освітнього центру «Покрова», який у Львові провадять салезіяни.

Музика здатна творити єдність

Під час зустрічі Папа Франциск вказав дві важливі цінності – мир та надія, зазначивши, що артисти можуть зробити цінний внесок в їх розвиток. Роздумуючи про мир, Святіший Отець пригадав, «що при народженні Ісуса, в тиші ночі, гімн миру “безлічі небесного воїнства” (Лк 2:13) наповнив небо і землю радістю. І це справді так: музика, промовляючи в особливий і безпосередній спосіб до людського серця, має велику здатність творити єдність і сприяти сопричастю». Папа заохотив присутніх бути “ангелами миру”, та мистецтвом й життям поширювати «культуру братерства й примирення, якої ми сьогодні потребуємо більше, ніж будь-коли».

Надія відкриває горизонти завтрашнього дня

Папа висловив вдячність за те, що вони присвятили концерт темі надії, «яка є лейтмотивом їхньої творчості та солідарності, зокрема, на підтримку салезіянських місіонерів, які працюють з молоддю в усьому світі». Він додав, що це ставить артистів різдвяного концерту у співзвучність із шляхом всієї Церкви в часі Ювілею: «паломники надії». Єпископ Риму підкреслив, що надія «повинна, з одного боку, занурювати своє коріння в родючий ґрунт сопричастя з Господом, а з іншого – рости і процвітати в конкретному виборі любові, щоб наповнювати сьогодення змістом, відкриваючи нові горизонти для завтрашнього дня».

Плекати зв’язок між поколіннями

Єпископ Риму звернув увагу на зв’язок між поколіннями, який виражається в підтримці молодих виконавців з боку досвідчених артистів. «Мир і надія: ось два голоси пісні, якими я закликаю вас наповнити вулиці світу, передати його майбутньому, передати прийдешнім поколінням», – закликав гостей Папа Франциск, підкреслюючи, що «світ і Церква дуже потребують їхнього таланту, творчої ідеальності, та їхньої здатності дарувати себе». Наприкінці зустрічі Святіший Отець побажав присутнім щасливого Різдва та уділив апостольське благословення.