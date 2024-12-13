Папа: Діва Марія заохочує нас не боятися, нагадуючи про своє материнство

Папа Франциск очолив Святу Месу в намірі Латинської Америки в день літургійного спомину Матері Божої, яка явилася в Ґвадалупе.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Не бійся, чи ж не я тут, що є твоєю матір’ю», – ці слова Пресвятої Богородиці, з якими Вона звернулася до Хуана Дієґо, явившись йому в Ґвадалупе, стали лейтмотивом проповіді, яку Папа Франциск виголосив під час Святої Меси в базиліці Святого Петра у Ватикані в четвер, 12 грудня 2024 року, в день літургійного спомину Пресвятої Богородиці, що явилася в Ґвадалупе, Небесної покровительки Латинської Америки.

Від початку свого понтифікату Папа Франциск щороку служить у цей день Святу Месу в намірі Латинської Америки, на яку збираються представники дипломатичного корпусу та вірні, що походять з регіону. Запросивши слухачів звернути свій погляд на образ Богородиці, що відбився на плащі святого Хуана, Святіший Отець зауважив, що Вона зображена вагітною, звіщаючи народження Спасителя, виявляючи своє материнство.

«І щодо цієї таємниці Ґвадалупе, яку, на жаль, так багато ідеологій хотіли перекрутити, щоб здобути ідеологічну користь, мені спадають на думку три речі, прості речі, але які складають послання: тільма (плащ), Мати і троянда», – сказав проповідник, покликаючись на елементи, пов’язані з об’явленням. «Материнство Марії залишається відображеним на цій тільмі, на цьому простому плащі. Материнство Марії проявляється у красі троянд, які знаходить і приносить індіанець; і материнство Марії творить чудо, вселяючи віру в дещо недовірливі серця священнослужителів», – мовив Папа, підкреслюючи, що все інше, що говориться про цю таємницю – це обман, спроба «використати її ідеологічно».

«Гвадалупська таємниця полягає в тому, щоб почитати Її і почути у своїх вухах: “Хіба Я не є тут, що є твоєю Матір'ю?”. І це ми чуємо в життєвих моментах: у різних важких моментах життя, у радісних моментах життя, у повсякденних моментах життя. “Хіба Я не є тут, що є твоєю Матір'ю?”. Ось і все ґвадалупське послання. Все інше – ідеологія», – підсумував Святіший Отець.