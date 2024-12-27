Папа вифлеємським студентам: дар віри призначений, щоб ділитися ним

Перед різдвяними святами Папа Франциск надіслав лист до католицького університету у Вифлеємі, заохочуючи молодь плекати узи соціальної дружби та робити внесок в будування майбуття діалогу й братерської солідарності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Дорожіть даром віри, не як чимось, що слід приховувати, але як скарбом, яким слід ділитися з іншими». З таким закликом Папа Франциск звернувся до студентів Вифлеємського університету, який провадять Брати Християнських Шкіл. Він побажав, щоби різдвяні святкування та початок Ювілею, «які означають початок нового життя, надію та примирення», стали для кожного з них «нагодою для духовного оновлення та скріплення у витривалості в покликанні бути радісними Христовими учнями».

Цінний спадок студентських років

«Хоча в молодості ви можете іноді почуватися слабкими, розгубленими чи навіть розчарованими, ввіряйте все Ісусові в молитві, бо Він є джерелом тривалої надії. Ба більше, Ісус, повнота життя, хоче допомогти вам зробити молодість вартісною, щоб не позбавити світ того внеску, який тільки ви можете зробити, будучи унікальними і неповторними, якими ви є», – заохочує Святіший Отець студентів, закликаючи їх ніколи «не старатися прямувати вперед наодинці», але плекати узи академічної та суспільної дружби, що є «цінним спадком студентських років».

Приклад для наслідування

За словами Папи, наш людський рід «потребує прикладів солідарності, сповненої надії». З цього випливає побажання, звернене до студентів католицького університету, щоб «сповнене ентузіазму свідчення вічних євангельських цінностей послужило як приклад для релігійних і політичних лідерів різних віровизнань і традицій», щоб таким чином вони зробити «свій внесок у будування прийдешнього діалогу, взаєморозуміння, братерської солідарності й справедливості для всіх».