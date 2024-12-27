Папа: Ювілей – це нагода благодаті, щоб зустріти Бога та ближнього

На сторінках італійського часопису «Il Messaggero» Папа Франциск поділився деякими думками про значення Святого Року, зокрема, для Вічного Міста, яке покликане стати гостинним і привітним простором для всіх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святі Двері, які відчиняються в Різдвяну ніч, є запрошенням здійснити перехід, пасху оновлення, увійти в те нове життя, яке нам дарує зустріч з Христом», – читаємо у статті-роздумах Папи Франциска, яка минулого тижня з’явилася на сторінках італійського часопису «Il Messaggero» з метою пояснити значення цього особливого періоду благодаті, який у католицькій традиції сформувався як періодичний Святий Рік.

Актуальність біблійного послання

Святіший Отець розпочинає із представлення біблійних підвалин цієї традиції, нагадуючи, згідно із Законом Мойсея кожні 50 років повинен був проводитися спеціальний рік, про початок якого сповіщало звучання баранячого рогу, званого «yobel», від якого й походить термін «ювілей». Це був рік «відкуплення та відродження, позначений деякими рішеннями дуже промовистого символічного характеру», що й до сьогодні не втратили актуальності. Це відпочинок землі від обробітку, «нагадуючи, що ніхто не володіє нею і не може її експлуатувати, бо вона належить Богові», прощення боргів, яке «мало на меті періодично, кожні 50 років, відновити соціальну справедливість», та відпущення невільників, як «мрія про людську спільноту, вільну від утисків і дискримінації». І коли Ісус розпочинав свою прилюдну діяльність, як нагадує Папа, Він прийняв саме цей горизонт єврейського Ювілею, надаючи йому нового й остаточного сенсу, провіщаючи, що «Він є обличчям Бога, Який зійшов на землю, щоб відкупити бідних і звільнити полонених, щоб виявити милосердя Отця до поранених, упалих і тих, хто втратив надію».

«У цій месіанській програмі Ювілей розширюється, охоплюючи всі форми гноблення людського життя, стаючи, таким чином, нагодою благодаті для звільнення тих, хто перебуває у в'язниці гріха, зневіри та відчаю, для зцілення кожної внутрішньої сліпоти, яка не дозволяє нам зустріти Бога і побачити ближнього, для того, щоб наново пробудити радість зустрічі з Господом і, таким чином, бути здатними відновити життєвий шлях під знаком надії», – пише Папа Франциск.

Назустріч прагненню людського серця

За словами Святішого Отця, саме з таким духом, починаючи від 1300 року, першого Ювілею в Католицькій Церкві, який проголосив Папа Боніфатій VIII, мільйони паломників прибувають до Риму «виражаючи через зовнішнє паломництво прагнення внутрішньої подорожі оновлення, щоб їхнє щоденне життя, навіть серед страждань і труднощів, знову було наповнене і підтримане надією Євангелія». «Бо всі, – нагадує він, – носять у своєму серці невгасиму спрагу щастя та повноцінного життя і перед обличчям непередбачуваності майбутнього живлять надію не скоритися зневірі, скептицизмові та смерті. І Христос, наша надія, виходить назустріч полум'ю цього прагнення, яке ми носимо в собі, запрошуючи нас наново відкрити радість зустрічі з Ним, яка преображає і оновлює життя».

Отож, як подорож, християнське життя потребує промовистих моментів, які допомагають підтримувати надію, й одним із таких моментів, як підкреслює Папа, є Святий Рік. І подібно до того, як це сталося далекого 1300 року, в перший Ювілей Католицької Церкви, місто Рим готується приймати мільйони прочан. У цьому контексті Наступник святого Петра нагадує про те, що поряд з надзвичайними заходами, покликаними покращити інфраструктурні аспекти, які здійснювалися протягом останніх місяців, важливо не забути про те, що «Ювілей надає Римові особливе покликання», яким є бути «привітним і гостинним простором для всіх, лабораторією взаємопроникнення відмінностей та діалогу між сторонами, багатокультурною майстернею, що немов у мозаїку збирає різні кольори світу».