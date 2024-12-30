Папа: справжній дух Різдва в усвідомленні краси Божої любові

Через повідомлення в соціальній мережі «X» Папа Франциск запрошує вірних замислитися над сенсом святкування Різдва.

Світлана Духович – Ватикан

“Зупинімося і подивімося на вертеп, на народження Ісуса: світло і мир, убогість і відкинення. Увійдімо в справжнє Різдво разом з пастухами, принесімо Ісусові те, ким ми є. Таким чином, в Ісусі ми зможемо відчути справжній дух Різдва: красу Божої любові до нас.”

– таке повідомлення з’явилося у понеділок, 30 грудня 2024 р., на аккаунті Святішого Отця в соціальній мережі «X». Ці слова Папа Франциск промовляв у своїй проповіді під час нічної різдвяної Святої Меси, яку очолив у базиліці Святого Петра 2016 року. Він тоді нагадав, що Ісус народився відкинутим більшістю, і це відкинення та байдужість проявляється і сьогодні, «коли Різдво стає святом, де головними дійовими особами є ми, а не Він». Але, як підкреслив Святіший Отець, «незважаючи на нашу темряву, світить Боже світло». Христос приходить у наш світ, щоб принести нам свою любов. Він приходить не для того, щоб нищити і наказувати, а для того, щоб живити і служити. І це зрозуміли пастухи, які в ті часи були серед відкинутих. «Але ніхто не є відкинутим в очах Бога, і саме вони були різдвяними гостями», – наголосив Папа.