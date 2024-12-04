Папа сестрам назаретянкам: не можемо забути про сімʼї, спустошені війнами

Приймаючи на аудієнції черниць за Згромадження Сестер Святої Родини з Назарету з нагоди 150-річчя заснування, Папа Франциск побажав, щоб їхні спільноти завжди були «порогом», за яким сім’ї можуть знайти притулок і надію.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Не забувати «про численні сім'ї, спустошені війною і насильством, вимушені покинути свої домівки або втекти зі своєї країни», закликав Папа Франциск черниць зі Згромадження Сестер Святої Родини з Назарету, відомих також як сестри назаретянки, серед особливостей служіння яких є саме опіка над дітьми і похилими віком й активна участь у душпастирстві сімей.

У середу, 4 грудня 2024 р., Святіший Отець прийняв на приватній аудієнції делегацію сестер з нагоди початку відзначень, приурочених до 150-річчя заснування згромадження. Вітаючи їх, Наступник святого Петра побажав, щоб це відзначення було для них нагодою для вдячності Господеві за численні благодаті, отримані протягом історії, та «нагодою для того, щоб кожна сестра духовно оновилася в радісному служінні Господу».

Прислухатися до спонук Святого Духа

Папа відзначив два особливі збіги. Насамперед те, що ці відзначення розпочалися з початком літургійного року, тобто, періодом Адвенту, який «своїм терпеливим очікуванням, сповненим уповання на Господні обітниці», може послужити як приклад для «зростання нашої довіри до Божого провидіння». Водночас, ювілей Згромадження збігається із Святим Роком.

«Ювілеї – це цінні моменти, коли ми можемо підбити підсумки нашого життя, як окремі особи і як спільнота. Вони також є нагодою для роздумів, зосередження та слухання того, що Святий Дух сьогодні нам говорить», – мовив Святіший Отець, побажавши, що спільноти черниць «завжди були “порогом”, за яким сім’ї, що перебувають у центрі вашої харизми, можуть знайти притулок, надію та мир у Христі Спасителю». Він закликав не забувати про численні сім’ї, які спустошені війнами, що тривають у світі. «Нехай же ваші молитви та щедрі діла милосердя завжди виявляють любов Ісуса, щоб ви були знаками надії для тих, хто переживає різного роду труднощі», – заохотив він.