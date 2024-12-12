Папа семінаристам: стати пастирями Божого люду на зразок Христа

Під час зустрічі з іспанськими семінаристами Святіший Отець закликає майбутніх священників бути для всіх свідками радості Євангелія та вказувати на Ісуса словами й способом життя.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані спільноту Міждієцезіальної вищої духовної семінарії «Святого Якова Апостола» з Іспанії, які у четвер, 12 грудня 2024 року, прибули як паломники до Риму, прямуючи слідами апостола Петра та інших вірних послідовників Ісуса Христа. Святіший Отець вручив присутнім заздалегідь приготований текст привітання, в якому, насамперед, відзначає утворення нової моделі духовної семінарії як «міждієцезіальної», обʼєднуючи дієцезії Сантьяго-де-Компостела, Туї-Віґо та Мондоньєдо-Феррол, заохотивши їх «йти вперед з новими силами і надією».

Дозволити Богові формувати своє життя

Папа підкреслює, що «термін “паломництво” є відповідним для позначення формаційного маршруту, який вони здійснюють». Він пояснює, що, «як паломники, ми, перш за все, відчуваємо поклик, який спонукає нас вийти з себе; потім ми вирушаємо в подорож і починаємо йти, переживаючи різні моменти і етапи. Врешті-решт, ми досягаємо місця призначення. Так само відбувається і в формації до священства, метою якого є стати пастирями Божого люду, пастирями, сформованими за зразком смиренного і милосердного Серця Христового». Єпископ Риму запевняє, що на цьому шляху вони не є самотніми та заохочує «не боятися відкрити своє серце Господеві й дозволити Йому супроводжувати їх, щоб Він міг формувати їхнє життя».

Вказувати на Ісуса способом життя

Святіший Отець наголошує, що на шляху служіння вони «зустрінуть багато різних людей, деякі з яких можуть переживати важкі часи, бути зраненими або не знати Бога». Він закликає майбутніх священників «бути для всіх них свідками радості Євангелія, пропонуючи їм ніжність і розраду Господа, щоб зцілити мозолі мандрівки». Папа заохочує семінаристів бути подібними до святого Івана Хрестителя, вказуючи на Ісуса і промовляючи усім своїми словами, але передусім своїм способом життя: «Ось Агнець Божий» (Ів 1,29). Наближаючись до Святого 2025 року, Папа Франциск заохочує «продовжувати йти разом, як паломники надії, до Небесної Батьківщини».