Папа Франциск розпочав свою 47-у Апостольську подорож

Наступник святого Петра вперше ступив на Корсику. Одноденний візит до острівного регіону Франції присвячений участі в конгресі про народну побожність Середземномор’я.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск перебуває з одноденним візитом у Аяччо, адміністративному центрі Корсики, острівного регіону Франції в Середземному Морі. У неділю, 15 грудня 2024 р., вранці, він вирушив із міжнародного аеропорту Фюмічіно в сорокахвилинну подорож літаком, щоб приєднатися до учасників конгресу, присвяченого народній побожності Середземномор’я.

Перед тим, як вирушити з «Дому святої Марти» на летовище, Святіший Отець привітався з групою бездомних, які знайшли притулок під колонадою, що обіймає площу Святого Петра. Їх супроводжував кардинал Конрад Краєвський, Папський розподілювач милостині.

Літак з Папою на борту піднявся в небо о 8:06 місцевого часу та, здолавши приблизно 400 кілометрів повітряного шляху, приземлився в міжнародному аеропорту Аяччо. Франциск став першим Наступником святого Петра, який ступив на корсиканську землю. Вже втретє Папа Франциск відвідує Францію, але не з офіційним візитом до країни, а з візитами, що мають міжнародний характер: 2014 року він відвідував європейські інституції в Страсбурзі, а 2023 року в Марселі брав учать у ІІІ Середземноморських зустрічах.

Повітряне судно італійської авіакомпанії ITA Airways зі Святішим Отцем і супроводом на борту приземлилося в аеропорту ім. Наполеона Бонапарта о 8:49 місцевого часу. Папу зустріли представники уряду, діти вручили квіти, прозвучали гімни Франції та Святого Престолу. Після короткої розмови з урядовцями в конгресхолі летовища Папа від’їхав до Палацу Конгресів та Виставок, щоб приєднатися до учасників конгресу про народну релігійність.

(Доповнено о 10:10)

В дорозі Святіший Отець пересів на панорамний автомобіль, вітаючись з Корсиканцями, які вийшли на вулиці, щоб його зустріти. Папа зупинився біля стародавньої хрестильниці із початків VI, що була знайдена 2005 року під час археологічних розкопок у дуже урбанізованій частині міста, які виконувалися перед початком будівельних робіт. Археологічну памʼятку повʼязують із першою катедрою Аяччо. Тут відбувся символічний акт відновлення віри: Святіший Отець зупинився на коротку молитву, опісля юнак проказав Символ віри, а тоді Папа окропив присутніх освяченою водою. Там з Папою також привіталася 108-річна Марі-Жан, найстарша мешканка Аяччо.