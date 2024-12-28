Папа: хто любить, той дивиться на світ з ввічливим поглядом надії

У ранковій передачі «Думка дня», що виходить на хвилях «BBC Radio 4», Папа Франциск поділився думками про надію та ввічливість.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Той, хто любить, навіть якщо перебуває в непевній ситуації, завжди дивиться на світ ввічливим поглядом надії», – сказав Папа Франциск у ранковій передачі «Думка дня», яка 28 грудня 2024 року вийшла в ефірі «BBC Radio 4» та була присвячена темі «Надія та ввічливість». «Світ, наповнений надією та ввічливістю є прекраснішим. Суспільство, яке дивиться з довір’ям у прийдешнє та ставиться до людей із пошаною та емпатією – людяніше», – підкреслив Святіший Отець.

Папа нагадав, що 24 грудня розпочався Ювілейний рік, у якому ми покликані «ставати паломниками надії». «Навіть якщо ми не знаємо, що нас чекає завтра, не варто дивитися в майбутнє з песимізмом і приреченістю. Війни, соціальна несправедливість і численні форми насильства, з якими ми щодня стикаємося, не повинні втягнути нас у спокусу скептицизму і зневіри», – сказав він, наголошуючи, що «ми обираємо любов, а любов робить наші серця палаючими та сповненими довіри».

Ввічливість – форма любові

У цьому контексті Святіший Отець зазначив, що ввічливість – це не дипломатична формальність, ані не формальність, необхідна для того, щоб здобути якусь вигоду. «Ввічливість – це форма любові, – сказав Папа, – яка відкриває серця на гостинність і допомагає всім ставати смиреннішими. Якою ж важливою є покора! Покора відкриває на діалог, допомагає долати непорозуміння та породжує вдячність». Наступник святого Петра процитував Ґілберта Честертона, який наприкінці своєї автобіографі заохочував «сприймати життєві речі з вдячністю, а не як даність». «Тож завершую побажанням надії, яка є богословською чеснотою, разом з вірою та любов’ю. Бажаю, щоб ми могли під час цього Ювілею практикувати ввічливість як форму любові, щоб будувати стосунки з іншими. Нехай же новий рік принесе нам мир, братерство та вдячність», – підсумував Святіший Отець.