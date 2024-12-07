Папа: різдвяна ялинка є символом Церкви та спадкоємності поколінь

Приймаючи на аудієнції офіційні делегації з місць походження традиційних різдвяних символів, що встановлені на площі Святого Петра, Папа Франциск подякував їм за цінні дари та за творчі й великодушні зусилля, з якими вони організували цю подію. Він закликав молитися за ті країни, за страждають від трагедії війни та впрошувати в Бога миру.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У суботу, 7 грудня 2024 р. Папа Франциск прийняв на аудієнції офіційні делегації з місць походження традиційних різдвяних символів, що будуть встановлені на площі Святого Петра та в залі Павла VI. Він зазначив, що «дуже радий зустрітися з ними в день, коли на площі Святого Петра урочисто відкривають ялинку та вертеп», а в залі Павла VI, «офіційно відкривається «Вифлеємське Різдво 2024». Інавгурація ялинки та вертепу на площі відбудеться ввечері, після завершення консисторії.

Святіший Отець привітав делегацію з італійського міста Ґрадо, з території якого походить Різдвяний вертеп, встановлений в центрі площі та делегацію з міста Ледро, що у провінції Тренто в Італії, з лісів якого походить велична 29-метрова ялина; а також представництво Посольства Держави Палестини, «мученицької Палестини», яке прибуло, щоб представити від імені міста Вифлеєму це різдвяну композицію, створену вифлеємськими митцями. Папа привітав представників цивільної та церковної влади, зокрема, спеціальних представників Президента Палестини пана Махмуда Аббаса, Голову Регіональної Ради Фріулі-Венеції-Джулію та Президента провінції Тренто, Архиєпископа Ґоріції, мерів міст Ґрадо та Ледро.

Поширювати Христове світло через Церкву

Єпископ Риму, ділячись думками про значення ялинки, зазначив, що це багаторічне дерево «було зрубане відповідно до екологічних принципів відновлення лісу, воно несе на собі сліди багатьох років, багатьох шарів масивного стовбура, старого, що дає життя молодому, молодого, що огортає і захищає старе, і все це разом піднімається вгору». «Це може бути прекрасним образом Церкви, народу і тіла, з якого Христове світло поширюється у світ саме через спадкоємність поколінь віруючих, які гуртуються навколо єдиного джерела, Ісуса: старі народжують молодих, молоді обіймають і захищають старих, виконуючи місію в світі і на шляху до Неба», – промовив Святіший Отець.

Бог прийшов, щоб розділити людську убогість

Папа пояснив, що форма вертепу відтворює один з рибальських будиночків, які були побудовані з глини та очерету, де мешканці маленьких острівців у лагуні поділяли радощі та печалі повсякденного життя під час важкої рибальської праці. «Цей символ також говорить нам про Різдво, в якому Бог стає людиною, щоб розділити нашу убогість, приходячи будувати своє Царство на землі не могутніми засобами, а слабкими ресурсами нашої людськості, очищеними і зміцненими його благодаттю», – сказав він.

Звернувши увагу на символіку будиночків, оточених водою, і на потребу човна, щоб дістатися до них, Папа сказав, що також «потрібен човен, щоб дістатися до Ісуса. Церква є човном. До Нього не можна дістатися “наодинці”, але разом, у спільноті, на тому маленькому-великому човні, яким святий Петро продовжує управляти і на борту якого, трохи потіснившись, завжди знайдеться місце для всіх», також і для грішників, які «є першими, вони є привілейованими, тому що Ісус прийшов для грішників, для всіх нас, а не для святих».

Ні війнам! Ні насильству! Нехай буде мир!

Святіший Отець звернув увагу на вертепи з Вифлеєму, змайстровані у Святій Землі, де народився Божий Син. «Вони різні, але всі несуть те саме послання миру і любові, яке залишив нам Ісус. Перед ними ми згадуємо наших братів і сестер, які там і в інших частинах світу страждають від трагедії війни. Зі сльозами на очах ми підносимо нашу молитву за мир. Ні війнам, ні насильству! Нехай буде мир у всьому світі і для всіх людей, яких Бог любить (пор. Лк 2,14)!» – закликав Єпископ Риму. На завершення він подякував управлінню інфраструктури та представникам влади за їхні дорогоцінні дари та за творчі й щедрі зусилля, з якими вони організували цю подію.