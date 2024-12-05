Папа прийняв у Ватикані Президентку Словенії

З нагоди зустрічі Папа подарував книгу про переслідування українських греко-католиків в період комунізму. Під час переговорів йшла мова також про ситуацію на Балканах та про війни в Україні та на Близькому Сході.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 5 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Президентку Словенії Наташу Пірц Мусар. За повідомленням ватиканської пресслужби, розмова тривала приблизно 25 хвилин. Під час обміну подарунками Святіший Отець подарував, серед іншого, книгу «Переслідувані за правду», яка кілька років тому побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві та розповідає про переслідування УГКЦ в СРСР.

Опісля Наташа Пірц Мусар зустрілася з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, разом із монсеньйором Мірославом Ваховскі, Заступником Секретаря в справах стосунків з державами. Під час переговорів у Державному Секретаріату відзначено добрий стан поточних двосторонніх дипломатичних стосунків, обговорено деякі відкриті питання церковно-державних взаємин, підкреслюючи внесок Католицької Церкви в життя словенського суспільства. Крім того, зупинилися на різних темах міжнародного характеру, з особливою увагою до Балканського регіону та до війн, що тривають на Близькому Сході та в Україні.