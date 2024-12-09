Папа Франциск прийняв у Ватикані Президента Словаччини

Серед тем, які розглядалися в рамках переговорів, були внесок Церкви в життя словацького суспільства, а також міжнародна панорама з особливою увагою до війни в Україні та на Близькому Сході.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 9 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Словаччини Петера Пеллеґріні. Опісля Президент зустрівся з Державним Секретарем кардиналом Пʼєтро Пароліном разом із архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами й міжнародними організаціями.

У повідомленні пресслужби Святого Престолу за підсумками зустрічі в Державному Секретаріаті зазначається, що під час переговорів було відзначено міцні двосторонні стосунки, підкреслюючи внесок Церкви в життя словацького суспільства. Крім того, під час розмови зупинилися на міжнародній панорамиі, з особливою увагою до війни в Україні та на Близькому Сході.