Папа Франциск прийняв у Ватикані Президента Палестинської держави

Махмуд Аббас привіз у подарунок Папі також ікону від Єрусалимського православного патріарха. Під час переговорів йшлося про припинення вогню та звільнення заручників і про важливість вирішення ситуації за принципом двох держав.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У четвер, 12 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Махмуда Аббаса, Президента Палестинської держави. Як інформує Ватиканська пресслужба, розмова тривала приблизно півгодини. Під час традиційного обміну подарунками Святіший Отець передав гостю, крім добірки документів понтифікату, бронзову композицію на тему: «Мир – це тендітна квітка», а отримав дві картини, що зображують Папу біля стіни, якою відгороджений Вифлеєм, та їхню спільну зустріч, а також ікону святого Порфирія, покровителя Гази, що є даром від Єрусалимського православного патріарха Теофіла.

Опісля Махмуд Аббас зустрівся з кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами й міжнародними організаціями. В комюніке за підсумками зустрічі зазначається, що було відзначено добрі двосторонні стосунки, підкреслюючи важливий внесок Католицької Церкви в палестинське суспільство, який також полягає в полегшенні надзвичайно важкої гуманітарної ситуації в Газі, щодо якої висловлено побажання якнайшвидшого припинення вогню та звільнення всіх заручників.

Вкотре засудивши всі форми тероризму, було підкреслено важливість досягнення вирішення на основі принципу двох держав лише шляхом діалогу і дипломатії, гарантуючи, що Єрусалим, захищений особливим статусом, може стати місцем зустрічі і дружби між трьома великими монотеїстичними релігіями. Врешті, висловлено побажання, що Ювілей 2025 причиниться до повернення паломників у Святу Землю, яка дуже спрагла миру.