Папа Франциск прийняв у Ватикані Прем’єр-міністра Угорщини

Під час переговорів Віктора Орбана в Державному Секретаріаті говорили зокрема і про гуманітарні виклики, повʼязані з війною в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Перед початком загальної аудієнції в середу, 4 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв у кабінеті при Залі Павла VI у Ватикані Главу Уряду Угорщини Віктора Орбана. Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу, розмова тривала понад півгодини.

Опісля Премʼєр-міністр Угорщини зустрівся з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, разом із монсеньйором Мірославом Ваховскі, Заступником Секретаря у справах стосунків з державами. В комюніке за підсумками зустрічі зазначається, що під час цих переговорів було відзначено міцні та плідні двосторонні стосунки, висловивши цінування зусиллям Католицької Церкви в сприянні розвиткові та добробутові угорського суспільства.

Під час перемовин зупинилися також на війні в Україні, зосередивши увагу на її гуманітарних наслідках та на зусиллях, спрямованих на сприяння мирові. Крім того, розглядалися й інші теми обопільного зацікавлення, такі як головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, центральна роль сім’ї та підтримка молодих поколінь.