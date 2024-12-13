Папа прийняв у Ватикані в.о. Глави Уряду Лівану

В рамках візиту висловлено сподівання, що мирне співіснування різних релігій і надалі буде характерною рисою ідентичності Лівану і сприятиме зміцненню миру на Близькому Сході.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 13 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Наджиба Мікаті, в.о. Глави Ради Міністрів Лівану, який також зустрівся із Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу за підсумками переговорів у Державному Секретаріаті, було підкреслено як важливість добрих двосторонніх стосунків між Святим Престолом і Ліваном, так і внесок Католицької Церкви та християнської спільноти загалом у дбання про добро країни. Крім того було розглянуто суспільно-економічну ситуацію в країні, позначену також тривалим затягуванням президентських виборів.

Висловивши задоволення припиненням вогню, досягнутим на півдні країни, і сподіваючись на його подальше зміцнення, було висловлено сподівання, що мирне співіснування різних релігій і надалі буде характерною рисою ідентичності Лівану і сприятиме зміцненню миру на Близькому Сході.