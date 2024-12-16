Папа методистам: коли Господь Ісус торкається нашого серця, то перемінює нас

Зустрічаючись із новим проводом Всесвітньої Методистської Ради, Папа Франциск наголосив на тому, що примирення – це завдання серця, а не розуму.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Відкриття один для одного зблизило нас і допомогло зрозуміти, що встановлення миру – це завдання серця, більше ніж розуму. Коли Серце Господа Ісуса торкається наших сердець, Він перемінює нас», – сказав Папа Франциск, приймаючи у понеділок, 16 грудня 2024 р., делегацію Всесвітньої Методистської Ради, до якої входили обрані в серпні голова та генеральний секретар цього об’єднання. «Протягом тривало періоду ми, методисти й католики, були чужими одні одним, сповненими взаємних підозр. Сьогодні, однак, можемо дякувати Богові за те, що вже майже шістдесят років разом чинимо поступ у взаємному пізнанні, розумінні та насамперед – любові», – підкреслив Наступник святого Петра.

Святіший Отець визнав, що це шлях, який вимагає часу, але ми «повинні й далі прямувати цим шляхом, завжди орієнтуючись на Христове серце». Він нагадав, що наступного року християни всього світу відзначатимуть 1700-річчя першого вселенського Нікейського Собору. «Ця річниця нагадує нам, що ми сповідуємо одну віру, а отже, маємо таку саму відповідальність за те, щоб пропонувати знаки надії, які свідчать про Божу присутність у світі», – підкреслив Папа, повторюючи своє запрошення, яке міститься у буллі проголошення Ювілею, звернене до всіх християнських конфесій і спільнот «прямувати до видимої єдності, не втомлюватися шукати відповідні форми того, як повністю відповісти на молитву Ісуса: Щоб усі біли одно».