Папа: Непорочна – не міф, а проект для життя, щоб змінювати світ на краще

Проповідуючи під час Святої Меси в урочистість Непорочного Зачаття, яку він очолив разом з новими кардиналами, Папа Франциск вказав на три виміри краси Пресвятої Богородиці, підкреслюючи, що саме це і є та краса, що врятує світ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми звершуємо цю Євхаристію разом з новими кардиналами. Це брати, яких я попросив допомагати мені в пастирському служінні Вселенській Церкві. Вони походять з різних куточків світу, є носіями однієї Мудрості з багатьма обличчями, щоб сприяти зростанню та поширенню Божого Царства. Ввіряймо їх в особливий спосіб заступництву Матері Спасителя», – побажав Папа Франциск, завершуючи свою проповідь під час Святої Меси в базиліці Святого Петра у Ватикані в неділю, 8 грудня 2024 року, урочистість Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії. Напередодні він ввів у сан 21 нового кардинала, між якими – єпископа УГКЦ Миколу Бичка.

Три виміри краси Богородиці

Коментуючи під час проповіді євангельську розповідь про Благовіщення, Святіший Отець запросив до споглядання краси Пресвятої Богородиці, яку архангел Гавриїл визначає словами «повна благодаті». Він вказав на три аспекти цієї краси в світлі Божого слова, які «роблять її близькою з нами»: Марія як донька, Марія як наречена, Марія як матір. Папа зазначив, що Святе Письмо нічого не говорить про Її дитинство, Вона постає перед нами як «юна дівчина, багата вірою, покірна та проста». Вона – дівиця, в очах якої «відображається любов Отця». «Тут Богородиця постає перед нами прекрасною, як квітка, що непомітно виросла і нарешті готова розквітнути, даруючи себе», – мовив проповідник, переходячи до другого виміру, «нареченої», підкресливши у світлі Другого Ватиканського Собору, що «Бог обрав Її як супутницю для свого задуму спасіння».

«І вона, – вів далі Папа, – відповідає “так”, кажучи: “Ось я слугиня Господня” (Лк 1,38). “Слугиня” не в сенсі “поневоленої” і “приниженої”, але “довіреної”, “шанованої” особи, Якій Господь довіряє найдорожчі скарби і найважливіші місії». Саме так Її «багатогранна як у діаманта краса» відкриває нове обличчя – обличчя «вірності, відданості та турботи, які характеризують взаємну любов подружжя».

Врешті, третій вимір краси, тобто материнство – це вимір, який найпоширеніший у тому, як ми зображаємо Богородицю: з Дитятком на руках. Вона «завжди перебуває поруч із Сином в усіх обставинах життя». В цьому, за словами Святішого Отця, «Непорочна прекрасна в своїй родючості, тобто, в умінні вмерти, щоб дати життя, в тому, щоб забувши про Себе, піклуватися про того, хто найменший і найбеззахисніший, горнеться до Неї».

Доступна краса

Але, як зазначив далі проповідник, небезпека може полягати в тому, що ми уявлятимемо, що йдеться «про далеку, про надто високу, недосяжну красу». Але це не так, наголошує він, «бо також і ми отримуємо її в дар у Хрещенні, коли визволяємося від гріха та стаємо Божими дітьми». А разом з нею отримуємо «покликання розвивати її, як Пречиста Діва, з дитинною, подружньою та материнською любов’ю», бувши «вдячними отримуючи та щедрими в даруванні». «Отже, Непорочна – це не міф, не абстрактна доктрина і не нездійсненний ідеал: Непорочна – це також пропозиція прекрасного і конкретного проекту, повністю реалізована модель нашої людяності, через яку, завдяки Божій благодаті, ми всі можемо зробити свій внесок у переміну нашого світу на краще», – наголосив Папа.

Творити спільноту, де правилом є риси Богородиці

Наступник святого Петра зазначив, що навколо себе ми бачимо, як «претензія першого гріха», тобто, бажання «бути як Бог», не перестає ранити людство. «Яка користь від грошей у банку, від затишку в квартирі, від фальшивих «контактів» віртуального світу, якщо серця залишаються холодними, порожніми, закритими? Який сенс у високих темпах фінансового зростання привілейованих країн, якщо півсвіту вмирає через голод і війни, а решта байдуже спостерігають за цим? Який сенс подорожувати планетою, якщо кожна зустріч зводиться до миттєвої емоції, до фотографії, про яку ніхто не згадає через кілька днів чи місяців?» – запитував він, заохотивши скерувати погляд на Непорочнозачату Діву Марію, молячись, щоб «Її серце, наповнене любовʼю, здобуло нас, щоб навернуло нас і зробило з на нас спільноту, в якій синівство, подружній вимір і материнство є правилом і критерієм життя». «В цьому полягає краса, про яку нам говорить Непорочна, це є та краса, що спасає світ», – підсумував Святіший Отець.