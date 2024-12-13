Папа: свята Лукія вчить нас робити вибір на кориcть добра

У посланні з нагоди тимчасового перенесення мощей святої Лукії, Святіший Отець наголошує на свідченні святих, які вчать нас прислухатися до свого сумління.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Цьогоріч католики у Сіракузах, що в італійському регіоні Сицилія, відзначають Рік, присвячений святій діві й мучениці Лукії, життя якої проходило в цьому місті. У день відзначення її пам’яті, 13 грудня 2024 р., Папа Франциск написав листа, адресованого архиєпископу Франческо Ломанто, митрополиту Сіракузькому, з нагоди тимчасового перенесення мощей святої Лукії з Венеції до Сиракуз.

Свідчення жінок у Церкві

Папа зазначає, що свята Лукія вказує Церкві на те, що жінки мають свій власний шлях слідування за Господом. «Зображення вашої святої покровительки, якщо добре придивитися, яскраво виражає гідність й здатність дивитися далеко вперед, завдяки чому жінки-християнки і сьогодні виводять своє свідчення у центр суспільного життя, не дозволяючи жодній світській владі замкнути їхнє свідчення в невидимість і мовчання. Ми потребуємо праці та слова жінок у Церкві, яка виходить назовні, щоб бути закваскою та світлом у культурі та співжитті», – пише Святіший Отець. За його словами, мучеництво святої Лукії навчає нас плачу, співчуття і ніжності, які «повертають нам погляд, який ми у драматичний спосіб втрачаємо через нечутливість».

Розпізнавати свідків віри

Папа зауважує, що об’єднуватися навколо святої Лукії означає побачити, як проявляється життя, і обирати сторону світла. «Не втомлюймося навчати дітей, підлітків і дорослих – починаючи з себе – слухати серце, розпізнавати свідків, розвивати критичний розум, слухатися сумління. Бог – це світло, а його відлунням є спільнота братів і сестер, навчених свободі, які не потурають тому, що, як вони кажуть, ніколи не зміниться», – заохочує він. За словами Святішого Отця, святі навчають нас робити вибір на користь добра, і цей вибір лежить в основі кожного покликання.

«Дорогі вірні Сиракуз, не забудьте в духовний спосіб залучити до вашого свята сестер і братів по всьому світу, які страждають від переслідувань і несправедливості. Включіть мігрантів, біженців, бідних, які є серед вас. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене», – пише на завершення Папа.