Папа працівникам Карітасу: рушії змін у суспільстві, поширюючи дух милосердя

Під час аудієнції із працівниками Карітасу з міста Толедо в Іспанії, Святіший Отець подякував за їхнє служіння та відзначив, що вони не тільки є прикладом громадянської позиції та філантропії, але й стають інструментом євангелізації, використовуючи універсальну мову вчинків милосердя.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 05 грудня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані працівників Карітасу з міста Толедо в Іспанії, які прибули до Риму з нагоди шістдесятиріччя служіння в Церкві. Святіший Отець висловив вдячність за цю місію та підкреслив, що вона «виходить далеко за межі конкретного добра, яке вони можуть принести окремій людині, приймаючи виклик бути рушіями змін у суспільстві, поширюючи дух милосердя та справедливості, пробуджуючи в усіх людях доброї волі братерське сумління». Він зауважив, що іноді наше братерство дрімає або не зростає. Отож, за його словами, «коли пробуджується братерська свідомість, то вона має розбудити його і сприяти його зростанню».

Плекати дух співпраці та синодальності

Єпископ Риму зазначив, що цим служінням присутні «не тільки є прикладом громадянської позиції та філантропії, але й стають інструментом євангелізації, використовуючи універсальну мову вчинків милосердя, зрозумілу всім». Він додав, що універсальна мова благодійних справ милосердя, зрозуміла всім, адже «вона написана свідченням і зусиллями всіх працівників Карітасу, відданих Христові та його Євангелію». Папа підкреслив, що ця висока мета «досягається завдяки майстерності кожного відповідального за соціальну та благодійну діяльність, починаючи з людської та духовної формації, яка дозволяє їм рішуче реагувати на постійно мінливі соціальні проблеми у світлі соціальної доктрини Церкви». Він закликав їх «не забувати про дух співпраці та синодальності з усіма душпастирськими реаліями, які становлять дієцезіальну Церкву в цілому».

Бути вчителями мудрості

Святіший Отець заохотив присутніх «рухатися вперед у цьому напрямі, завжди навчаючись в Господа, з живої книги молитви та з читання Його Слова, через участь у таїнствах, з уважного слухання голосу Його душпастирів, з Його присутності у Євхаристії та в тих», кому вони служать, закликавши їх бути «вчителями цієї мудрості, якої дуже потребує світ».