Папа: право на життя і право на мир – запорука всіх інших прав
У День прав людини Папа Франциск закликає почути волання про мир мільйонів людей, позбавлених найелементарніших прав через війну.
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Такий пост у вівторок, 10 грудня 2024 р., з’явився на девʼятимовному аккаунті Святішого Отця в соціальній мережі «X». Заклик приурочений до Дня прав людини, який відзначає міжнародна спільнота в річницю прийняття Загальної декларації прав людини, яку Організація Об’єднаних Націй прийняла 10 грудня 1948 року. Цьогорічне відзначення має тему: «Наші права – наше майбутнє, вже тепер».
10 грудня 2024, 13:53