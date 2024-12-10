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ПАПА

Папа: право на життя і право на мир – запорука всіх інших прав

У День прав людини Папа Франциск закликає почути волання про мир мільйонів людей, позбавлених найелементарніших прав через війну.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«#ПраваЛюдини на життя і на мир є суттєвою умовою для здійснення всіх інших прав. Нехай же правителі почують волання про мир мільйонів людей, які позбавлені найелементарніших прав з через війну, матір усіх форм бідності!».

Такий пост у вівторок, 10 грудня 2024 р., з’явився на девʼятимовному аккаунті Святішого Отця в соціальній мережі «X». Заклик приурочений до Дня прав людини, який відзначає міжнародна спільнота в річницю прийняття Загальної декларації прав людини, яку Організація Об’єднаних Націй прийняла 10 грудня 1948 року. Цьогорічне відзначення має тему: «Наші права – наше майбутнє, вже тепер».

10 грудня 2024, 13:53

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