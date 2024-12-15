Папа Франциск попрощався з Аяччо та повертається до Риму

Зустріччю з Президентом Франції завершився перший в історії візит Наступника святого Петра на Корсику. Розпочався заключний етап 47-ї Апостольської подорожі – переліт до Риму.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск завершив свій візит до Аяччо, адміністративного центру Корсики, острівного регіону Франції, який він відвідував у неділю, 15 грудня 2024 р., щоб взяти участь у конгресі «Народна побожність Середземноморʼя».

Відслуживши після обіду Святу Месу на площі Аустерліца, Святіший Отець прибув до міжнародного аеропорту Аяччо, де його зустрів Президент Франції Еммануель Макрон. Вони перейшли до конгресхолу терміналу летовища, де провели тривалу розмову, після чого відбулася церемонія прощання, що включала почесну варту та обмін привітання між офіційними делегаціями.

Папа Франциск, який став першим в історії Наступником святого Петра, що ступив на землю Корсики, останнім піднявся на борт повітряного судна авіакомпанії AirCorsica, яке о 19:13 місцевого часу піднялося в небо зі спецрейсом до римського міжнародного аеропорту Фюмічіно. Добігає до завершення 47-ма Апостольська подорож цього понтифікату.