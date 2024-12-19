Папа про паломництво: тиша, Євангеліє і добрі діла

Вітаючи італійських паломників, які здійснюють прощі так званим Шляхом святого Якова, Папа Франциск заохотив їх замислитися над тим, в чому полягає справжнє християнське паломництво.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Чи люди, які йдуть Шляхом святого Якова, здійснюють справжнє паломництво? Це питання, на яке ми повинні відповісти. Або це щось інше? Звичайно, досвід буває різний, але це питання спонукає нас до роздумів», – сказав Папа Франциск, вітаючись у четвер, 19 грудня 2024 р., в базиліці Святого Петра у Ватикані з італійськими паломниками, які здійснюють прощі до Сантьяґо-де-Компостелла на заході Іспанії, й з душпастирями, які їх супроводять та служать їм у санктуарії святого Якова. «Цікаво спостерігати, як за останні тридцять років зросла кількість паломників до Сантьяґо. І серед них були мої попередники Іван Павло ІІ та Бенедикт XVI, які хотіли відвідати цю святиню, зокрема через її велике значення в християнській історії Європи», – зауважив Святіший Отець, додаючи, що це зростання кількості спонукає замислитися над мотивами.

Три риси християнського паломництва

За словами Папи Франциска, «християнське паломництво до гробів святих Апостолів» ми можемо розпізнати за трьома ознаками, першою з яких є мовчання. «Шлях, пройдений у мовчанні, дає смогу слухати, слухати серцем, і таким чином віднаходити в дорозі, долаючи труднощі, відповіді, які серце шукає», – сказав він, нагадуючи, що «Бог промовляє в тиші».

Другою ознакою, як зазначив Святіший Отець, є Євангеліє. Потрібно завжди мати при собі Євангелію, оскільки паломництво здійснюється, переглядаючи шлях, яким пройшов Ісус. «Шлях є настільки справжнім, настільки християнським, наскільки веде нас до виходу за межі самого себе і до безкорисливого дарування себе у служінні ближньому. І це робить Святий Дух, коли ми щодня читаємо Євангеліє», – пояснив Наступник святого Петра, додаючи, що третім елементом є те, що він називає «протокол Матея 25», слова Христа, записані в 25-й главі Євангелії від Матея: «Що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили».

«Бути в дорозі уважними до інших, особливо до тих, хто має найбільше труднощів, до тих, хто впав, до тих, хто перебуває в потребі... Святий Луїджі Ґванелла казав, що мета життя віруючої людини полягає в тому, щоб ніхто не був залишений позаду», – мовив Папа, нагадуючи, що метою паломництва є повернутися з нього апостолами, щоб звіщати Ісуса.