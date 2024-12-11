Папа людям, які рятують мігрантів у Середземномор’ї: кожна людина – унікальна

Зустрічаючись із волонтерами, що частину свого часу присвячують допомозі мігрантам, які здійснюють небезпечні подорожі через Середземне море, Папа Франциск підкреслив, що ця діяльність співзвучна з Євангельськими цінностями.

о. Тимотей Т. Коцур ,ЧСВВ – Ватикан

Перед початком загальної аудієнції у середу, 11 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на приватній зустрічі представників неурядової неприбуткової організації «ResQ – People Saving People», яка об’єднує волонтерів, що займається порятунком мігрантів, які опиняються в Середземному морі на не пристосованих плавзасобах, а також допомагає тим, які причалюють до європейських берегів і займається посиленням чутливості до цієї проблематики. Як підкреслив Святіший Отець у своєму вітанні, йдеться про дуже потрібну діяльність, завданням якої є «порятунок людських життів». Йдеться про «життя людей, які втікають з місць, де вирують серйозні конфлікти, які часто викликають гуманітарні кризи та призводять до порушення фундаментальних людських прав».

«Перед обличчям драми вимушених мігрантів, яка, на жаль, іноді стає трагедією, ви не залишилися байдужими, а запитали себе: я, ми, що ми можемо зробити? Ви не відводите погляд в інший бік. В основі такої позиції лежить переконання, що кожна людина є унікальною, а її гідність – недоторканною, незалежно від її національності, кольору шкіри, політичних поглядів чи віросповідання», – сказав Папа, зауваживши, що часто відбувається по-іншому, коли чимало життів «експлуатуються, відкидаються, стають жертвами зловживань і зводяться до невільництва». В той же час, цивільна влада не завжди спроможна належно реагувати на «масштабність і складність міграційного явища».

«Тож похвальною є діяльність тих, хто не просто спостерігає за ситуацією, критикуючи здалеку, а долучається, жертвуючи частину свого часу, свої винахідливість та ресурси, щоб полегшувати страждання мігрантів, рятувати, приймати та інтегрувати їх», – мовив Святіший Отець, підкреслюючи, що ця великодушність і дієвість «співзвучна з Євангелієм, яке заохочує нас робити добро всім, а особливо найубогішим, найбільш покинутим, хворим, тим, хто перебуває в небезпеці».