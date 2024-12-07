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ПАПА

Папа: Церква покликана бути знаком гармонії

Зустрічаючись із організаторами та артистами традиційного Різдвяного концерту для бідних, Святіший Отець відзначив важливе значення події, яка виявляє гармонію та красу спільності.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 7 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції артистів, які візьмуть участь у 5-ому Різдвяному концерті для бідних, який цього дня відбудеться в залі Павла VI та має благодійний характер. У події, яку організувала Дикастерія служіння милосердя за участі інших численних благодійних організацій, візьмуть участь 8 тисяч осіб, а опісля відбудеться роздача вечері та необхідних речей для потребуючих. У своєму слові Святіший Отець привітав присутніх митців та організаторів заходу, вказавши на важливу роль поєднання талантів задля творення знаків надії. Варто зазначити, що серед учасників цьогорічного концерту є нагороджений «Оскаром» композитор Ганс Ціммер.

Творити знаки надії

Папа зазначив, що даний концерт відображає синодальну гармонію, якою Церква прагне повніше жити. «Дійсно, кожна музична партитура поєднує різні інструменти і голоси, кожен з яких має свою партію, свій тембр, своє звучання. Кожен в оркестрі виконує свою партію, але повинен гармоніювати з іншими, створюючи таким чином красу музики. І в композиції тиші, інтервали, дисонанси так само важливі, як і самі ноти», – зауважив він.

За словами Святішого Отця, присутність артистів задля тих, «які щодня борються за своє існування», породжує знак надії, що виражає суголосся з пропозицією Ювілейного року: «творити знаки надії, виходячи з джерела любові, яким є Серце Ісуса».

Краса – дар Божий для всіх людей

«Без співпраці кожного неможливо творити справжню симфонію. Тільки з концерту різноманітних людей народжується гармонія, яка повчає і втішає всіх, – вів далі Папа. – Так само і Церква, покликана бути у світі знаком та інструментом гармонії, спільності й братерства, повинна реалізувати в серці людства чудову і усвідомлену пісню любові до Бога, братів і сестер». За його словами, участь артистів у концерті відбувається у спільності з найуразливішими братами і сестрами, які запрошені «бути частиною цієї грандіозної симфонії любові, якою є Євангеліє». «Ці наші друзі сьогодні ввечері зможуть бути присутніми на концерті якнайкраще, як головні дійові особи; адже краса – це дар Божий для всіх людей, об’єднаних однаковою гідністю і покликаних до братерства», – сказав наприкінці Святіший Отець.

07 грудня 2024, 11:42

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