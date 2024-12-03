Папа Франциск: Нехай Ювілейний рік стане нагодою для навернення

У передмові до книжки італійського ватиканіста під назвою «Ювілей надії» Папа Франциск вказує на важливість того, аби Ювілейний рік став для вірних «нагодою для навернення, для переосмислення власного життя у світлі Євангелія».

Vatican News

Папа Франциск написав передмову до книжки під назвою «Ювілей надії», автором якої є італійський ватиканіст Франческо Антоніо Ґрана. На сторінках своєї книги автор простежує історію Ювілеїв протягом століть, показуючи, як кожен Папа пристосовував Святий рік до викликів свого часу. У контексті 2025 року постають постаті двох молодих людей, які будуть проголошені святими саме під час Святого року: П'єр Джорджо Фрассаті і Карло Акутіс, які є прикладом того, що можна жити святістю у повсякденному житті, пропонуючи таким чином послання надії для молодого покоління.

У своїй передмові Святіший Отець зауважує, що надія – це не розпливчасте позитивне уявлення про майбутнє. «Це не ілюзія і не емоція, – пише він. – Це конкретна чеснота, життєва позиція, яка пов'язана з конкретними рішеннями. Надія живиться зусиллями кожної людини на користь добра». Плекати надію, за словами Папи, означає робити внесок у соціальну, інтелектуальну, духовну, мистецьку та політичну сфери. «Це означає використовувати свої здібності та ресурси на служіння спільному благу», – підкреслює він.

Наступник святого Петра зазначає, що йдеться про спільне благо також для найбільш уразливих, серед яких – мігранти, які вирушають в дорогу з надією на краще, але часто на своєму шляху переживають відчай. Йдеться і про ув'язнених, які, за словами Папи, повинні мати гідні умови утримання, а смертна кара повинна бути скасована, «бо вона зазіхає на недоторканність та гідність особи».

«Як би я хотів, щоб наступний Ювілей дійсно став сприятливою нагодою для припинення вогню в усіх країнах, де ведуться бойові дії!», – підкреслює Папа Франциск, як і в багатьох інших своїх зверненнях.

Наступного, 2025 року, мільйони паломників пройдуть через Святі Двері собору Святого Петра та інших трьох папських базилік. «Я хотів би, – пише Святіший Отець, – щоб це паломництво не було туристичною подорожжю чи досягненням якоїсь мети, як на Олімпійських іграх. Я хотів би, щоб воно справді було нагодою для навернення, для переосмислення свого життя у світлі Євангелія», і щоб «це паломництво завжди супроводжувалося ділом милосердя, яке слід чинити в таємниці».