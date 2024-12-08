Папа на відкриття собору Богоматері в Парижі: хай стане знаком оновлення Церкви

Через пʼять років після руйнівної пожежі знову засяяв паризький собор Богоматері, катедральний храм столиці Франції. Папа Франциск надіслав послання учасникам церемонії відкриття, в якому закликає відновлювати також спадок віри.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Нехай же відродження цього чудового храму стане пророчим знаком оновлення Церкви у Франції. Я заохочую всіх охрещених, які з радістю входитимуть до цього собору, відчувати законну гордість і повертати свою спадщину віри», – таке побажання Папи Франциска міститься в посланні з нагоди відкриття собору Богоматері в Парижі після реставрації, вимушеної руйнівною пожежею в квітні 2019 року. Це послання під час церемонії, що ввечері, 7 грудня 2019 р., відбулася в Парижі, зачитав Апостольський нунцій архиєпископ Челестіно Мільйоре.

Зворушлива церемонія

Через п'ять років знову дзвонять дзвони. Захопливий собор Нотр-Дам, з його шпилем, баштами, вітражами, знову відчиняє свої двері після удару посоху преосвященного Лорана Ульріха, Архиєпископа Парижа. Під готичними колонами, що здіймаються в небо, проходять президент Франції Еммануель Макрон у супроводі дружини та мера міста Ани Марії Ідальго Алеу. Це момент національної та світової гордості після жахливої пожежі, що трапилася 15 квітня 2019 року. Понад дві тисячі ремісників, архітекторів та інженерів, а також 250 компаній були залучені до того, що ввійшло в історію як колосальна реставрація. На церемонії присутні 1500 осіб, серед них – 13 французьких єпископів, два східні патріархи, православний митрополит і лицарі Гробу Господнього. П'ятихвилинні бурхливі оплески здіймаються на честь пожежників у формі. Дитячий хоровий спів і музичний момент зі скрипкою та віолончеллю яскраво виражають емоції перед каменем, на якому вже немає жодного сліду кіптяви. «У цей момент ми повертаємо цей храм християнству, Франції та решті світу. Сьогодні Нотр-Дам відроджується», – сказав Еммануель Макрон у своїй промові. «Обіцянка вкластися у встановлений п'ятирічний термін була дотримана», – зазначив архиєпископ Ульріх, згадуючи про відвагу і невтомну працю, яка була виконана. «Я радий єднатися з вами думками й молитвою», – пише Святіший Отець у посланні на імʼя ієрарха, єднаючись із радістю всього зібраного вірного люду.

Шедевр віри та свідок історії

Папа Франциск згадує, як пʼять років тому «наші серця стискалися» перед загрозою втрати «шедевру християнської віри та архітектури, багатовікового свідчення вашої національної історії». Він складає шану всім, а особливо пожежникам, які відважно діяли, щоб врятувати цей історичний монумент від знищення, й усім, хто доклався до відбудови, яка супроводжувалася також великим поривом міжнародної великодушності. «Цей імпульс є ознакою не лише любові до мистецтва та історії, але ще більше – і як це обнадійливо! – є ознакою того, що символічна і сакральна цінність такої будівлі досі широко сприймається, від наймолодших до найстарших», – зазначає Святіший Отець, дякуючи теж усім тим, хто якнайкраще проявив свої таланти, щоб відновити храм. «Прекрасно і обнадійливо, – додає він, – що навички минулого були мудро збережені і вдосконалені. Але ще прекрасніше те, що чимало робітників і майстрів засвідчили, що вони пережили цю пригоду реставрації як справжню духовну подорож».

Сприяти зустрічі з Божою любов’ю

У цьому контексті Папа складає побажання, щоб відродження цього чудового храму стало пророчим знаком оновлення Церкви у Франції. «Дорогі вірні Парижа та Франції, ця оселя, в якій мешкає наш Небесний Отець, є вашою: ви є її живим камінням. Ті, хто передував вам у вірі, збудували її для вас: незліченні зображення та символи, які вона містить, призначені для вас, щоб надійніше провадити вас до зустрічі з Богом, Який став людиною, і щоб наново відкривати Його безмежну любов», – зазначається у посланні Святішого Отця, який також згадує про те, що храм буде відчинений і для туристів різних станів, різного походження, різної культури, чимало з яких перебувають «у пошуках абсолюту та сенсу свого життя». У цьому контексті він складає побажання, щоб «завдяки свідченню християнської спільноти» вони змогли відчути мир і радість з нагоди пізнання Господа.