Папа організації, що бореться з голодом: внесок у розвиток – проща надії

Приймаючи провід асоціації «Manos Unidas – Католицького комітету кампанії проти голоду в світі», Папа Франциск наголосив, що для виконання завдань, які стоять перед ними, потрібне бачення людини, що ґрунтується на Євангелію та соціальному вченні Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Боротися проти голоду, недорозвитку та нестачі освіти, докладаючи, крім того, зусилля для того, щоб викорінювати структурні причини зазначених явищ. Такими є завдання асоціації «Manos Unidas (Зʼєднані руки) – Католицького комітету кампанії проти голоду в світі», на які вказав Папа Франциск, приймаючи її представників у Ватикані в контексті відзначення 65-річчя діяльності. Ця асоціація зродилася 1959 року як відповідь жінок «Католицької Акції» Іспанії на заклик Продовольчої та Сільськогосподарської Організації ООН, викриваючи «голод хліба, голод культури та голод Бога, що гнітить значну частину людства», із завданням сприяння прогресові країн, що розвиваються.

«Думаючи про працю, яку ви здійснюєте з чутливістю і силою, притаманними жіночому генію, для викорінення цих лих, що й надалі вражають численні народи, я хотів би послатися на постать Божої Матері, Яку ми святкуємо в Її Непорочному Зачатті. Бо Діва Марія є Жінкою найвищої досконалості», – мовив Святіший Отець, підкреслюючи, що із серцем, «вкоріненим у Богові», Вона не перестає бути уважною до потреб своїх дітей.

За словами Папи, виконання цього завдання, яке взяли на себе члени асоціації, є можливим завдяки «християнському баченню людської особи, основою якого є Євангеліє та соціальна доктрина Церкви». «Сестри й браття, заохочую вас і надалі продовжувати вашу прекрасну місію волонтерства, допомоги, спільного прямування вперед. Наближаючись до Ювілею, заохочую вас бути паломниками надії та спрямувати своє життя до Ісуса, також через свій внесок у матеріальне покращення, моральний прогрес та духовний розвиток найбільш вразливих та потребуючих, щоб допомогти їм здобути життя, яке відповідає гідності Божих дітей», – мовив Наступник святого Петра.