Папа вірним Римської дієцезії: прийміть паломників до свого дому

У листі для Римської дієцезії, Святіший Отець вказує на важливість ювілейних події для юнаків та дівчат, яка принесе багатство віри у домівки тих, хто буде готовий відкрити двері свого будинку для молодих паломників.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

За дванадцять днів до відкриття Святих Дверей базиліки святого Петра у Ватикані, Папа Франциск заохочує сім’ї, парафії і спільноти богопосвяченого життя Римської дієцезії відкрити двері своїх домівок для юнаків і дівчат з усіх куточків світу, які братимуть участь у заходах з нагоди Ювілейного року. Про це йдеться у листі Святішого Отця від 12 грудня, на ім’я кардинала Балдассаре Рейни, Генерального вікарія для Римської дієцезії, який буде зачитаний найближчої неділі у всіх парафіях дієцезії.

Пропонувати молоді знак дружби

Описуючи підготовку Римської дієцезії до Ювілею 2025, Папа вказує на те, що він ознаменується присутністю багатьох паломників з різних частин світу. «Серед великих подій Ювілею хочу звернути вашу увагу на Ювілей підлітків, який відбудеться 25-27 квітня 2025 року, та Ювілей молоді, який відбудеться від 28 липня до 3 серпня 2025 року», – пригадує він. За його словами, молодь несе у своїх серцях багатство віри своїх Церков і спільнот, а також прагнення будувати світ миру та солідарності.

«Звертаюся до вас, дорогі родини, парафіяльні та спільноти богопосвяченого життя Риму, щоб попросити вас відкрити свої домівки, щоб прийняти цю молодь, пропонуючи їм знак дружби та участі в їхній радості», – просить Святіший Отець.

Готовність прийняти паломників

«Проведення Ювілейного Дня Молоді в самому серці літа, безумовно, вимагає додаткової великодушності з вашого боку, але набагато більшим, ніж ці зусилля, буде дар, який ви отримаєте від зустрічі з ентузіазмом і свідченням цих дівчат і хлопців», – зауважує Папа. На його думку, сім’ї, особливо ті, в яких є діти та молодь, зможуть відчути, наскільки збагачують узи дружби, які встановляться між їхніми дітьми та молодими гостями. «Впевнений у вашій великодушності та готовності. Дякую вам і благословляю вас від щирого серця, ввіряючи вас під материнський захист Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani», – пише на завершення Святіший Отець.