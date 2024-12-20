Папа федерації гри в бочче: гра, що розвиває соціальну дружбу

Зустрічаючись із представниками Італійської Федерації з бочче (FIB), Святіший Отець зауважив, що гра у бочче є багатою на людяність.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 20 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції делегацію Італійської Федерації бочче (FIB), гри з мʼячем, поширеної в Італії та деяких інших країнах, зокрема та, де присутня італійська діаспора. У своєму вітальному слові Святіший Отець висловив симпатію до цього виду спорту, заохотивши до інклюзивного підходу в його просуванні.

Папа зізнався, що йому дуже подобається гра у бочче, вказуючи на дві причини цієї своєї прихильності. Зокрема, це «бідний» вид спорту, оскільки стосується здебільшого звичайних людей, які мають пристрасть до цієї гри, «можливо, трохи немодної, але дуже багатої на людяність». Крім того, це спорт, який асоціюється з певним типом соціальної дружби. «Раніше він був дуже популярним у селах, у сільській місцевості, скрізь були майданчики для гри в бочче, навіть у парафіях. Це був спосіб перебувати разом, проводити час у компанії, здорова й мирна розвага», – пригадав Святіший Отець.

На завершення Папа привітав Федерацію із досягнутими спортивними результатами у змаганнях, вказавши на інклюзивний вимір бочче, «який все ще має смак гри і хорошої компанії».