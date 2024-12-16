Папа: Церква покликана бути теплим і гостинним домом

Приймаючи представників філіппінської громади Іспанії, Папа Франциск поділився думками про цінність інтеграції та про відважній свідчення віри.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Філіппінці – це чоловіки та жінки віри. Тут у Ватикані працюють деякі з вас, і вони є фантастичними, фантастичною є їхня віра та свідчення, яке вони дають. І надалі свідчіть серед нашого суспільства», – закликав Папа Франциск представників філіппінської громади Іспанії, приймаючи їх на аудієнції в понеділок, 16 грудня 2024 року. Вони прибули з паломництвом до Риму з нагоди 25-річчя канонічного заснування своєї персональної парафії в Барселоні.

Церква покликана стати домом

Промовляючи до паломників, Святіший Отець відзначив, що вони назвали свій місійний осередок у Мадриді «Tahanan», що означає «помешкання». За його словами, це є нагадуванням про те, що куди б нас не закинула доля, «Церква завжди є для нас теплим і гостинним домом». Водночас, цей осередок діє при парафії на честь Пресвятої Богородиці «дель Еспіно», тобто «з тернини». Йдеться про статую Діви Марії, яка була віднайдена серед колючок цього куща. «І це наштовхнуло мене на думку про численних мігрантів, які замість того, щоб знайти цей теплий і гостинний дім, наштовхуються на незліченні труднощі та непорозуміння, які терням обертаються проти них. Саме на цих тернах наша благословенна Мати являється нам, щоб ми не втрачали надію і змогли долати проблеми, уповаючи на Її захист і підтримку», – сказав Папа.

Будувати дім на фундаменті віри

Другим аспектом, на який звернув увагу Святіший Отець, є постать святого Лоренцо Руїса, на честь якого посвячена філіппінська парафія в Барселоні. За його словами, цей святий говорить нам про культурну інтеграцію, адже його сім’я мала китайське та філіппінське походження разом з іспанським, яке принесло християнську віру. Він також був змушений покинути свою землю через несправедливість, якою в його випадку був наклеп, як «і багато людей також і сьогодні почуваються змушеними емігрувати, щоб врятувати своє життя чи шукати краще майбутнє». Врешті, прибувши на землю, де сподівався знайти притулок, він був покликаний «засвідчити свою віру найвищою пробою любові», тобто, жертвою свого життя. Як зазначив Папа, уповаючи на Ісуса, зможемо долати труднощі, ніколи не втрачаючи надію, і таким чином, «зможемо збудувати наш “Tahanan”, отой теплий і гостинний дім, немов мати, яким повинна бути наша Церква».