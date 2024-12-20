Папа підліткам Католицької Акції: все наше життя є надзвичайним даром

Зустрічаючись із дітьми та підлітками Італійської Католицької Акції з нагоди Христового Різдва, Святіший Отець побажав їм бути вісниками Христової радості й любові, а також попросив памʼятати про ровесників, які страждають через війни, зокрема, в Україні.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 20 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції дітей та підлітків Італійської Католицької Акції, які, за традицією, прибули, щоб скласти різдвяні побажання від імені всієї організації. У своєму вітальному слові Святіший Отець зосередився на особливостях покликання перших учнів Христа, яких Ісус зробив «рибалками людей» (Лк. 5, 1-11).

Кожен з нас є унікальним

Папа зазначив, що Ісус показує нам, що «ловити людей» означає пропонувати Божу любов і спасіння всім, не вимагаючи нічого взамін, «заражаючи» у такий спосіб людей «радістю і дивом своєї любові».

Другий аспект, на який звернув увагу Святіший Отець, стосується вміння дивуватися. «Різдво в цьому сенсі – дуже особливий час: вулиці наповнюються святковими світлами, відбувається обмін подарунками, літургія збагачується співами і прекрасними мелодіями», – зауважив він, вказуючи і на персонажів вертепу, які оточують печеру із зачудованими обличчями. Ба більше, за його словами, все наше життя насправді є надзвичайним даром, де кожен з нас є унікальний, а кожен день – особливий. «Ми повинні бути “оригіналами”, а не “ксерокопіями”, – сказав Папа, пригадуючи слова блаженного Карла Акутіса.

Поширювати розраду

«Навчімося ніколи нічого не сприймати як належне, особливо любов: Божу і людей, яких ми зустрічаємо. Заражаймо своїм здивуванням все і всіх: від дому до дому, від парафії до парафії, від міста до міста, від народу до народу. Таким чином ми поширюємо щастя, довіру й розраду», – зазначив Святіший Отець.

На завершення Наступник апостола Петра подякував за подарунки, які члени Італійської Католицької Акції привезли для потребуючих, запрошуючи їх завжди бути поруч у молитві та любові з молоддю, яка страждає від голоду, війни та хвороб. У цьому контексті Папа виокремив український дітей, які пережили війну. «Згадайте про цих дітей, про цих підлітків», – заохотив він.