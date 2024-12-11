Папа: сприяння людському розвитку вимагає сталих економічних систем

Приймаючи учасників першого «Human Economic Forum», який цими днями відбувається в Римі, Папа Франциск наголосив на важливості мати як глобальний погляд, так і зосереджувати увагу на конкретних людях, щоб боротися з бідністю та повертати гідність відкиненим.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Проекти з сприяння людському розвитку настільки ефективні, наскільки вони гарантовані економічними системами, здатними підтримувати себе впродовж тривалого часу», – зазначив Папа Франциск, приймаючи у середу, 11 грудня 2024 р., перед початком загальної аудієнції, організаторів та учасників ініціативи «Human Economic Forum», який цими днями вперше відбувається у Римі, зосередившись на економічних і соціальних питаннях у світлі людської сталості.

Вітаючи їх, Святіший Отець зазначив, що дбання про «сталий і цілісний розвиток людини» є вирішальним для збереження та підтримки загального спільного блага. Для цього, за його словами, потрібно «поставити в центрі нашого зацікавлення та нашої діяльності людську особу». «Потрібно завжди тримати зосереджувати свій погляд на конкретних людях, у всіх їхніх вимірах, щоб боротися з бідністю, повертати гідність виключеним і, водночас, піклуватися про спільний дім», – сказав він.

Папа Франциск похвалив той факт, що організатори зустрічі застосували «глобальний горизонт». За його словами, залучення доповідачів й експертів, які походять з різних культур і релігій, «сприяє уважності та чутливості щодо всіх людських потреб». «Я підтримую вас у ваших зусиллях, які ґрунтуються на усвідомленні сакральності людського життя і спрямовані на побудову кращого світу», – підсумував він.