Папа до молоді: стосунки важливіші, ніж цифри і показники

У посланні, зверненому до учасників зустрічі, організованої асоціацією християнських профспілок Італії, Святіший Отець закликає молодих людей не погоджуватися зі злом та підкреслює, що внесок кожного з них може покращити світ.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У вівторок, 17 грудня 2024 року, Папа Франциск надіслав привітання учасникам 3-ої зустрічі «LaborDì: майданчик для створення робочих місць», організованої асоціацією ACLI (асоціація християнських профспілок Італії) в Римі. Він подякував організаторам заходу та висловив радість з приводу того, що цього року він знову проводиться з метою популяризації та повернення гідності праці в центр уваги.

Кожен вносить новизну

Звертаючись до молодих учасників зустрічі Папа пише, що, можливо, праця видається проблемою дорослих. Однак, з власного досвіду він зазначає, що вони вже зробили дуже багато роботи. «Скільки зусиль та енергії було потрібно для вашого зростання?», – запитує Святіший Отець та відзначає, що вони «багато що отримали, але зусилля батьків, вчителів, вихователів, друзів нічого б не вартували без їхньої відповіді». Папа звертає увагу, що кожен з них, «часом втрачав хороші можливості, але саме життя не втомлюється закликати нас виходити з себе». «Ми маємо свої “нори”. Ми будуємо собі сховища, особливо коли нас охоплює сум’яття і загроза. Але насправді ми створені для світла, для відкритості», – заохочує Єпископ Риму. Він підкреслює, що у підлітковому вці, перед молоддю відкривається сцена світу, який «може здаватися переповненим і розсіяним», адже йому «все ще бракує їхнього внеску, того, чого від них завжди чекали». Святіший Отець підкреслює, що з кожним із них – «нове входить у світ. Все, справді все може змінитися», – наголошує він.

Стосунки важливіші, ніж цифри і показники

Папа зазначає, що «світ праці – це людський світ, в якому всі пов’язані одні з одними. І, на жаль, цей “світ” також забруднений негативною динамікою та поведінкою, які іноді роблять його непридатним для життя». В цьому контексті він заохочує, що «внесок кожного з них може покращити світ. Новизна кожного впливає на всіх». «Поряд з турботою про творіння, турботою про якість людського життя, необхідне прагнення до людського братерства і соціальної дружби, тому що наші стосунки важливіші, ніж цифри і показники», – наголошує Наступник Святого Петра.

Берегти своє серце

Папа Франциск пригадав, що в минулорічному зверненні він запропонував образ будівельного майданчика. А цього року він пропонує інший образ, який повторюється часто і скрізь, навіть у повідомленнях, якими молоді люди постійно обмінюються, а саме – серце, яке, за його словами, «ми зазвичай асоціюємо з любов’ю, з дружбою», яке постійно б’ється під час навчання в школі чи університеті та на роботі. «Для Біблії серце – це місце прийняття рішень. Там народжуються прагнення, там виникають мрії, там дає про себе знати опір, там закрадається лінь», – продовжує Папа заохочуючи: «Ти знаєш своє серце: бережи його!» Він застерігає, що іноді серце «може бути страшним і ми можемо вдавати, що не відчуваємо його, але воно залишається нашим, недоторканним. Ми завжди можемо до нього повернутися. І там, якщо маєш дар віри, знаєш, що Бог чекає на тебе з безмежною терпеливістю». Святіший Отець заохочує молодь берегти своє серце, особливо тоді, коли вони будуть майже приголомшені очікуваннями інших, коли перед ними постане стільки вимог, іноді занадто багато вказівок і рекомендацій. Єпископ Риму закликає «за таких обставин навчитися берегти своє серце, зберігати спокій і свободу» та «не прогинатися перед вимогами, які принижують і викликають дискомфорт, перед способами дій і вимогами, які заплямовують їхню справжність».

Не погоджуватися зі злом

Папа закликає молодих людей вміти вибирати, не погоджуватися зі злом, яке «віддаляє нас, гасить наші мрії, робить нас самотніми і зневіреними», а також «не підлаштовуватися під моделі, в які вони не вірять, можливо, щоб здобути соціальний престиж або додаткові гроші». Він закликає молодь, «об’єднувати свої зусилля, будувати мережі, навіть міжнародні, відновлювати спільний дім і наново творити людське братерство».