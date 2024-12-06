Папа до черниць: плекати євангелізацію разом із молитовним життям

Зустрічаючись із черницями Інституту Сестер Кармеліток Посланниць Святого Духа, Святіший Отець заохотив богопосвячених осіб до звіщення Євангелія.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 6 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції представниць Інституту Сестер Кармеліток Посланниць Святого Духа, які прибули на паломництво до гробів апостолів Петра і Павла. У своєму вітальному слові Святіший Отець привітав черниць, що прибули з країн Латинської Америки та Європи, відзначивши важливі ювілеї з життя їхньої спільноти.

Папа зазначив, що 2024 рік був часом благодаті для черниць, які святкували 40-ліття від свого заснування та провели Генеральну капітулу, на якій обрали провід Інституту на наступні шість років.

Відтак він закликав до проповідування Євангелія, що є завданням не тільки для богопосвячених осіб, але й для всіх християн. «Саме слова святого Павла повинні знаходити відголос в серці кожної охрещеної людини: “Горе мені, коли б я не проповідував Євангелії!” (1 Кор 9,16)», – сказав Папа Франциск. За його словами, в Інституті Сестер Кармеліток Посланниць Святого Духа цей місіонерський імпульс тісно пов’язаний із молитовним життям, «яке слідує давній і прекрасній кармелітській традиції».