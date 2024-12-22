Папа зустрівся з дітьми, які отримують медичну допомогу у Ватикані

Як і щороку, в контексті свого дня народження, яке припадали минулого тижня, та наближення Різдва, Папа Франциск розділив святковий торт з дітьми, що отримують допомогу в педіатричному диспансері святої Марти, що діє при Ватикані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 17 грудня 2024 р., Папі Францискові виповнилося 88 років життя. Вже стало звичним, що в неділю, близьку до свого дня народження, він зустрічається з маленькими пацієнтами педіатричного диспансеру святої Марти, який 1922 року заснував Папа Пій ХІ. В цьому осередку, яким опікуються сестри вінкентійки, отримують допомогу діти з родин у важкому економічному становищі, що походять з різних куточків світу. Він розташований неподалік від ватиканського пансіонату «Дім святої Марти».

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 22 грудня 2024 р., маленькі пацієнти разом з батьками, волонтерами й черницями прибули до папської резиденції, щоби привітати його з днем народження. Після того, як вони вручили йому свої подарунки та разом задули свічку на торті, діти з родичами зібралися в холі залу Павла VI, де для них організували святковий захід з частуванням і подарунками.