Папа богословам: дивитися з надією у майбутнє, щоб викорінювати злидні

Приймаючи у Ватикані представників богословських студій в Катанії, Святіший Отець наголосив на потребі плекати надію, навчаючи нові покоління бути вільними і прозорими в турботі про спільне благо.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 6 грудня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції викладачів і студентів богословських студій святого Павла в Катанії з італійської провінції Сицилія. У своєму слові Святіший Отець заохотив до дбання про різносторонню формацію, яка має вирішальне значення у церковному та суспільному житті.

Бути лабораторіями сопричастя й місії

На початку Папа торкнувся витоків даної інституції, які сягають періоду після ІІ Ватиканського Собору, коли дієцезії зі сходу Сицилії вирішили створити єдине місце богословського вишколу, яке з часом виявилося плідним для священників, богопосвячених осіб та мирян. Він закликав до розвитку взаємовідносин з іншими схожими формаційними структурами, щоб разом ставати «лабораторіями сопричастя і місії, оживлених богословською рефлексією», щоб краще розуміти світ, у якому живемо та інкультурувати віру.

Відтак Святішій Отець зауважив, що з роками на богословських студіях побільшало студенток, які є включеними у академічне й душпастирське життя Церкви, що є знаком часу як залучення в ту область, «де соціальна роль жінки часто належно не цінується». «Втім, не забуваймо, що Сицилія є рідною землею святих мучениць Аґати і Лучії, які були “насінням” міцної віри, здатної оновлюватися і породжувати нових свідків, таких якими в наш час є блаженні Джузеппе Пульїзі і Розаріо Ліватіно», – зазначив Папа.

Будувати Царство любові та справедливості

«Ваша земля має дивовижну природну та мистецьку красу, якій, на жаль, загрожують мафіозні оборудки та корупція, що стримують розвиток та збіднюють ресурси, прирікаючи віддалені райони насамперед на еміграцію молоді. Мафія завжди призводить до зубожіння. Завжди, – вів далі Святіший Отець. – Сицилія потребує чоловіків і жінок, які здатні з надією дивитися в майбутнє і з надією навчати нові покоління бути вільними й прозорими в турботі про спільне благо, щоб викорінювати давні та новітні форми злиднів». За його словами, культура і формація богословських студій служить народові й найостаннішим. «Я дивлюся на вас, молоде, і кажу вам: у Христі ми стаємо здатними до здорових і щасливих стосунків та до побудови у цьому світі Царства любові та справедливості. І працюйте над тим, щоб молодь, яка виїжджає на навчання за кордон, поверталася назад. Нехай Сицилія не втратить свою молоду кров, яка виїхала на навчання (за кордон). Наше серце, з’єднане з серцем Христа, є здатним на це соціальне диво», – сказав він.

Наприкінці зустрічі Папа пригадав про літургійний спомин святого Миколая, який об’єднує Схід і Захід. Святий Миколай також брав участь у Нікейському соборі, де «трудився, щоб захистити віру в божественну природу Христа». «Прийміть також мій заклик з нагоди річниці Нікейського Собору, щоб вона стала запрошенням для всіх Церков і церковних спільнот продовжувати шлях до видимої єдності», – сказав на завершення Святіший Отець.