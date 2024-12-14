Папа: пам’ятати про гідність хворих, яких часто відкидають мов непотріб

У своєму слові до членів Італійської асоціації боротьби з лейкемією-лімфомою та мієломою Папа Франциск наголосив на необхідності розвіювати темряву болю, породжену недугою, через дарування себе і близькість.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дякую вам за те, що ви робите», – сказав Папа Франциск, зустрічаючись у суботу, 14 грудня 2024 р., із членами Італійської асоціації боротьби з лейкемією-лімфомою та мієломою, яка відзначає 55-річчя своєї діяльності, позначеної як пошуками коштів для фінансування наукових досліджень з лікування лейкемії, лімфоми та мієломи, а також розвитку спеціалізованих центрів, так і піклуванням про пацієнтів та їхніх родичів, наданням послуг з догляду на дому та свідченням близькості з хворими завдяки відданості тисяч волонтерів. «Ваше свідчення є свідченням солідарності та близькості, що є ще більш важливим у світі, позначеному індивідуалізмом», – наголосив Святіший Отець, запропонувавши для роздумів три слова: світло, дар і площа.

Повернути центральне місце людської особи

У контексті гасла, яке гості обрали для цієї зустрічі: «Разом просвітімо майбутнє», Папа виокремив слово «просвітити». Він зауважив, що недуга часто «занурює людину та її родину в темряву болю і страждань, породжуючи самотність і замкненість», а на суспільному рівні вона часто сприймається як поразка, як щось, що потрібно приховувати, «так що хворі часто відкидаються мов непотріб в ім’я ефективності та сили», а страждання марґіналізують. «Натомість існує нагальна потреба знову поставити в центрі уваги хвору людину, її історію, родинні, приятельські та терапевтичні стосунки, щоб віднайти сенс серед болю та відповісти на численні “чому”. Навіть коли здається, що все втрачено, можна надіятися. Але потрібен хтось, хто принесе трохи світла, вогник надії, дружби, близькості і вміння слухати», – підкреслив Наступник святого Петра.

Культура дарування проти культури відкинення

Другим словом, яке запропонував для роздумів Святіший Отець, є дар. За його словами, людьми, які приносять трохи світла, є донори, а «логіка дару є протиотрутою від культури відкинення мов непотребу». «Першим, Хто дарує себе, є сам Бог у своїй творчій любові; це Ісус у своєму Втіленні. За кілька днів буде Різдво: вдивляймося в цю Дитину, даровану світові, щоб ми всі могли спастися. Черпаймо силу з Її тендітності, втіху з Її плачу, відвагу з Її ніжності», – сказав Папа.

Будування спільності

Врешті, Наступник святого Петра відзначив той факт, що представники асоціації виходять на площі, докладаючи зусилля для того, щоб «не залишатися замкнутими у своєму садочку», піклуючись лише про власні інтереси, а бути «відчутним знаком». «На площі ви показуєте свою готовність бути з людьми, розділяти біль, бути добрими самарянами. Це дар, який ви даруєте всьому суспільству. Ви помітні, але не для себе, а для людей, які цього потребують. І таким чином ви сприяєте підтримці наукових досліджень, зростанню знань, що є частиною найкращих італійських традицій охорони здоров'я, і забезпечуєте турботу про людей, які потребують супроводу під час лікування», – мовив Папа.